Mais de R$ 2 milhões são entregues aos clientes da Sicoob Credicor-SP

Com solidez, a cooperativa de crédito hoje está aberta a todo o público – A Sicoob Credicor-SP (Cooperativa de Crédito dos Corretores de Seguros), aberta a todo o público, creditou em conta corrente dos seus cooperados as sobras (lucro) apuradas no exercício de 2023. Por se tratar de uma cooperativa de crédito, todo o lucro é revertido para os clientes. O valor exato, distribuído no dia 23 de abril de 2024, foi de R$ 2.275.322,99.

A distribuição acontece na proporção direta das operações realizadas por cada cooperado, obedecendo às fórmulas de cálculo aprovadas em Assembleia Geral Ordinária com os associados, realizada em março: 30% para operações de crédito, 20% para depósito à vista (saldo médio em conta corrente) e 50% para depósito a prazos (saldo médio em aplicações financeiras).

“Fica mais uma vez evidenciada a importância de fazer parte da Sicoob Credicor-SP e ser dono de sua instituição financeira”, defende a gerente da cooperativa, Geny Schimith. “Pela fórmula de cálculo da distribuição vemos que quanto mais serviços utilizar, mais retorno o cooperado terá. A cooperação é a grande alternativa e o caminho para enfrentarmos os desafios dos novos tempos. Parabéns a cada associado por fazer parte”, completa.

Remuneração da conta capital

Vale informar que, no dia 29 de dezembro de 2023, foi creditada em conta capital dos cooperados a remuneração de 100% da Selic, representando o valor de R$ 1.053.885,07. Uma sugestão da gerente é reinvestir o valor em cotas e, assim, garantir bons rendimentos no patrimônio em 2024. “Investir na aquisição de cotas-parte é investir no futuro da Credicor-SP e na continuidade de seus benefícios, pois cooperando vamos sempre mais longe”, garante.

Abertura a qualquer pessoa física ou jurídica

Desde novembro de 2023, a Sicoob Credicor-SP atua com livre admissão, ou seja, o corretor de seguros associado da cooperativa poderá indicar qualquer pessoa física ou jurídica, mesmo não sendo do ramo de corretagem de seguros, para abertura de conta.

“O Banco Central analisou nossa saúde financeira e nos liberou para atuar com livre admissão”, explica Geny. “Isso prevê um crescimento no número de associados e no volume de operações de crédito e investimentos, consequentemente, uma ascendência expressiva no resultado de sobras a distribuir também”, reforça.

Para abrir conta na Credicor-SP basta entrar em contato com a equipe pelo (11) 3188-5080.