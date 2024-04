Grupo Bradesco Seguros celebra o marco de 20 edições da campanha Talento de Seguros

Com o mote “Juntos na mesma sintonia”, evento foi realizado de 18 a 21 de abril, na Bahia, e reuniu cerca de 700 pessoas – Entre 18 e 21 de abril, o Grupo Bradesco Seguros realizou, a 20ª edição do Talentos do Seguros, uma das campanhas de vendas mais disputadas do mercado segurador brasileiro, realizada anualmente em Comandatuba, na Bahia. Nesta edição, o evento reuniu cerca de 700 pessoas e premiou 135 parceiros comerciais, entre pequenos, médios e grandes corretores.

Em uma edição que celebrou o melhor resultado financeiro na história do Grupo, o evento ressaltou a importância de todos os agentes envolvidos nessa conquista, como os executivos, mas, principalmente, os corretores de seguros, que com sua capacidade de entender as demandas dos clientes, ajudaram a seguradora a alcançar as metas propostas para 2023.

O evento tem um histórico de reconhecimento, incentivo, celebração, além de uma excelente oportunidade para o networking, visto que mais de 12 mil corretores já participaram em 20 edições. A Talento de Seguros reuniu ainda as principais lideranças da companhia: Ivan Gontijo, presidente do Grupo; Jorge Nasser, presidente da Bradesco Vida e Previdência e da Bradesco Capitalização; Manoel Peres, presidente da Bradesco Saúde; e Ney Dias, presidente da Bradesco Auto Re; assim como a diretoria comercial e superintendentes executivos do Grupo.

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

