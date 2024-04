Akad oferece migração para mercado livre de energia com a Genial Investimentos

Clientes poderão economizar até 35% na conta de energia, ter previsibilidade nos custos e aderir a uma forma de consumo mais sustável – Empresas clientes da Akad Seguros já podem migrar suas operações para o mercado livre de energia por meio do Clube de Benefícios da seguradora. A ação é resultado de uma parceria com a Genial Energy, vertical de energia da Genial Investimentos, uma das principais plataformas de investimentos do País. Como consumidor livre, o segurado da Akad consegue uma redução de até 35% na conta de luz do seu negócio, contribuindo ainda com a economia de baixo carbono.

Atualmente, o mercado livre de energia permite que consumidores conectados à rede de média e alta tensão (maior ou igual a 2,3 kV) tenham a liberdade de escolher seus fornecedores, possibilitando uma maior flexibilidade em preço, período de suprimento, quantidade de energia contratada, pagamento e outras condições comerciais. Para que a migração seja vantajosa, é indicado que a conta de energia da companhia supere o valor de R$ 8 mil mensais.

Desde o início de março, a Akad realiza um trabalho de comunicação com sua base de corretores, orientando sobre as vantagens da mudança para o mercado livre de energia. A seguradora estima que aproximadamente 45 mil clientes estejam aptos a fazer a migração.

“Acreditamos que o mercado segurador não evolui apenas com base em preço e cobertura, mas também agregando valor com outros serviços complementares”, diz Danilo Gamboa, CEO da Akad. “Vamos unir a perícia da Genial na comercialização de energia com nossa capacidade de mobilizar novos clientes por nossos canais digitais”, completou o executivo, confirmando que a seguradora também vai disponibilizar a migração por e-mail marketing e pela página de divulgação no certificado.

Com o acordo, a seguradora torna-se a primeira parceira institucional da Genial Energy. “Enxergamos uma sinergia muito interessante com a Akad e temos nas mãos a oportunidade de dialogar com empresas que não conhecem os benefícios do mercado livre de energia”, destaca Sergio Romani, líder de energia da Genial Investimentos. “Com a abertura do mercado, entramos no top 10 das principais comercializadoras, destacando a eficiência do nosso trabalho ao proporcionar soluções integradas que trazem ainda mais vantagens para os empreendedores”, comenta o executivo.

De acordo com as projeções da Genial, entre 150 a 170 mil unidades consumidoras estão aptas a realizarem a transição ao mercado livre de energia. Contudo, segundo os dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), apenas 19 mil estavam em processo de migração no final de março.

Por meio da parceria, a base de clientes da seguradora, formada por empresas de todos os tamanhos e diferentes setores, passa a contar com uma solução completa e integrada para otimizar os custos com energia elétrica e intensificar a adoção de práticas sustentáveis nos negócios.

Além disso, as empresas que migrarem ao mercado livre de energia pela Genial acessam um ecossistema financeiro completo, com soluções personalizadas para investimentos, pagamentos, operações de câmbio, entre outras possibilidades.

Com uma década de trajetória, a Genial Energy atende mais de 400 clientes no mercado livre de energia e comercializa mais de 4GWm/ano por meio das soluções de trading de energia, o que evita a emissão de cerca de 1,7 mil toneladas de CO2 e equivale ao plantio de mais de 13 mil árvores.

SOBRE A AKAD SEGUROS

A Akad Seguros é uma das cinco maiores seguradoras do Brasil em Transportes e líder em Responsabilidade Civil Profissional. Opera ainda com Riscos Patrimoniais e Linhas Financeiras, além de oferecer proteção para ciclistas e prestadores de serviços, sendo reconhecida como referência no mercado quando o assunto é agregar tecnologia e inovação aos produtos e na operação. Para saber mais, acesse: www.akadseguros.com.br.

SOBRE A GENIAL INVESTIMENTOS

A Genial é uma plataforma de investimentos que tem como objetivo facilitar o acesso ao mercado financeiro, oferecendo os melhores produtos do mercado. Sempre em busca de excelência e inovação, possui R$ 200 bilhões de ativos sob custódia, um milhão e meio de clientes, mais de 20 anos de história e é a quinta maior corretora do país. É uma plataforma que acredita em simplicidade e facilidade na hora de investir, por isso, é 100% digital, mas sempre humana.

Danilo Gamboa, CEO da Akad