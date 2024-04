MAPFRE inaugura nova sede em Porto Alegre para otimizar atendimento aos corretores

Localizado no bairro de Petrópolis, zona norte da capital gaúcha, instalação do novo escritório favorece interação entre profissionais e fluxo de trabalho colaborativo

A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, inaugura no próximo dia 15 de abril o novo endereço da sua sucursal em Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Para aprimorar o atendimento aos clientes e corretores de seguros da região, a empresa irá se mudar para o número 1.672 da Rua Carlos Gomes, no bairro de Petrópolis, zona norte da capital gaúcha. Presente em Porto Alegre desde há mais de duas décadas, a sucursal é liderada por Guilherme Bini, diretor territorial da MAPFRE e Eliane Machado Veneranto, gerente da unidade, atendendo a mais de 520 corretores da região metropolitana.



Instalada em um dos bairros mais acessíveis da cidade, a nova sede regional foi concebida com o objetivo de proporcionar uma melhor experiência aos corretores e clientes, através de uma infraestrutura moderna e funcional. Adotando o conceito de open spaces (espaços abertos e sem paredes), os ambientes foram projetados para promover a interação entre colaboradores e facilitar um fluxo de trabalho dinâmico e colaborativo. Além das modernizações estruturais e de identidade visual, a MAPFRE investiu na capacitação de suas equipes em Porto Alegre, aprimoramento de tecnologias e procedimentos para o atendimento aos consumidores e suporte aos corretores parceiros.



O diretor territorial da MAPFRE, Guilherme Bini, ressalta a importância estratégica da mudança de endereço, destacando o potencial de crescimento do mercado de seguros em Porto Alegre e sua influência na região Sul do país.

“Projetamos uma nova sede que esteja à altura dos nossos parceiros de negócios da região, com espaços de convivência, salas amplas e uma localização privilegiada para colaboradores e visitantes. Todas as melhorias do novo escritório foram baseadas nas tendências e melhores práticas do mercado” afirma Bini.

Sucursal MAPFRE em Porto Alegre (RS)

Endereço: Rua Carlos Gomes 1.672, 2º Andar, Sala 104 Bairro de Petrópolis – Porto Alegre (RS)

Horário de Atendimento: 8:30 as 17:30

Sobre a MAPFRE – Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros. Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social. Para mais informações sobre a companhia, acesse este link.