MetLife marca presença na 19ª edição do Simpósio de Planos Odontológicos (SIMPLO)

A MetLife, uma das maiores empresas de serviços financeiros do mundo, esteve presente na 19ª edição do Simpósio dos Planos Odontológicos (SIMPLO), que aconteceu nos dias 25 e 26 de abril em São Paulo.

Organizado pela Sinog (Associação Brasileira de Planos Odontológicos), o evento, que é um dos principais do Brasil, é idealizado para proporcionar discussões sobre a gestão e os avanços do segmento odontológico no país e no mundo. Neste ano, a MetLife além de patrocinadora bronze, também foi convidada para participar do painel sobre “ESG com foco em governança”, que foi moderado pela Diretora de Dental da MetLife Brasil, Andrea Figueiredo, e destacou a importância da governança corporativa, como ela define estruturas, processos e práticas que garantem tomadas de decisões mais adequadas.

“A governança corporativa estabelece as bases para uma gestão transparente e responsável das empresas. Ela contribui para o fortalecimento da reputação da empresa, a fidelização de clientes e colaboradores e a construção de relacionamentos duradouros e confiáveis com os stakeholders. Isso proporciona mais confiança e credibilidade para uma companhia, essenciais para o seu sucesso a longo prazo”, destaca a executiva.

A MetLife opera no Brasil há 25 anos e atua com planos odontológicos para empresas e pessoas físicas desde 2008, tendo alcançado R$136,8 milhões em ativos totais e um índice de sinistralidade de 40,9% em 2023, exclusivamente na sua vertical dental.