Rio Grande do Norte cresce nos últimos anos e atinge marca histórica recorde de beneficiários com planos de saúde

Taxa de cobertura da saúde suplementar cobre 19% da população no estado – Seguindo a tendência de alta de adesões a planos médico-hospitalares no País, o Rio Grande do Norte apresentou boa evolução na região Nordeste. Em fevereiro deste ano, o estado contabilizou 615 mil beneficiários, marca histórica recorde desde o início da série histórica da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 2000. As informações são da Análise Especial da Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB) nº 92, desenvolvida pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS).

O estudo mostra que, apenas nos últimos 12 meses, houve crescimento de 2,8% em novos contratos no estado Potiguar, índice acima da média nacional (1,9%), com acréscimo de 17 mil vínculos no período, que refletiu em todas as faixas etárias. No Brasil, atualmente o número de beneficiários é de 50,9 milhões.

De uns anos pra cá, o estado registrou oscilações em relação ao número de beneficiários. Em dezembro de 2013 alcançou seu primeiro pico com 538 mil contratos. Depois disso, até junho de 2017, houve queda de 40 mil, passando para 498 mil, e logo na sequência, permaneceu estável até o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. Posteriormente, o número de beneficiários voltou a crescer até atingir a marca atual, em fevereiro (615 mil).

De acordo com o superintendente executivo do IESS, José Cechin, as informações e dados apresentados no estudo refletem a preocupação e busca para os devidos cuidados com a assistência à saúde no estado. “Nota-se uma evolução significativa da população do Rio Grande do Norte no acesso aos serviços da saúde suplementar em uma região historicamente desafiadora em termos de infraestrutura desse segmento tão importante”, afirma.

Outro ponto importante diz respeito à taxa de cobertura de pessoas com o benefício. De acordo com dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado possui cerca de 3,3 milhões de habitantes. Assim, levando-se em conta o número total de beneficiários, entende-se que 19% da população tem acesso a planos de assistência médico-hospitalar.

Vale ressaltar que, do total de planos no estado, a maior parte (355,8 mil) são do tipo coletivo empresarial, que entre fevereiro de 2023 e 2024 teve alta de 4,8% com acréscimo de 16,1 mil beneficiários. A modalidade tende a acompanhar o número de trabalhadores formais com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que durante os 12 meses cresceu de 5% no volume de empregos, totalizando 24 mil postos no estado.

Clique aqui para ver a Análise Especial da NAB 92 na íntegra:

https://www.iess.org.br/biblioteca/periodico/analise-especial-da-nab/estudo-mostra-ascensao-dos-beneficiarios-de-planos-de

