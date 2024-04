AXA no Brasil marca presença na 3ª edição do CONGRECOR

Uma das patrocinadoras do congresso, seguradora leva seu amplo portfólio para o evento – 2024 é o ano que marca a primeira participação da AXA no Brasil no CONGRECOR, um dos principais eventos para corretores do país. Com o tema “Corretor de Seguros: Operacional, Tático ou Estratégico?”, essa é a terceira edição do congresso, realizado de 24 a 26 de abril, no Hotel Royal Tulip, em Brasília, e a companhia aproveita para estar mais próxima dos corretores da região, reforçar sua proposta de valor e apresentar seus principais produtos.

Região em expansão

A realização do evento em Brasília é vista com otimismo pela AXA. Com uma sólida estratégia de crescimento e investimentos em parcerias na região Centro-Oeste, a seguradora viu a localidade apresentar crescimento acima dos 70% nos últimos dois anos, com uma expansão de 73% das Linhas Financeiras e de 89% da Empresarial.

“Temos como objetivo para 2024 ampliar nossa capilaridade e atuação em outros importantes centros econômicos do país. Estarmos presentes em eventos como a 3ª edição do CONGRECOR reforça essa estratégia. A ideia é estreitar laços com os corretores, fazer contato com aqueles que ainda não nos conhecem ou não trabalham com os nossos produtos, além de apresentar novidades da empresa. Desde o ano passado, quando demos início a uma robusta campanha de marca, começamos a aumentar nossa presença em eventos do segmento. Temos um portfólio amplo, do pequeno ao grande risco, com produtos para empresas e corretores de todos os tamanhos. Em nosso espaço de negócios, vamos explorar alguns produtos: Auto Frota Flex, Riscos Cibernéticos, E&O, Property, Riscos de Engenharia e Transportes”, explica Karine Brandão, Vice-Presidente Comercial e Marketing da AXA no Brasil.

Dos produtos citados, a Vice-Presidente destaca o potencial do Seguro de Riscos Cibernéticos da companhia, uma das novidades de 2024 que chega para a empresa em um momento em que observamos o aumento de ciberataques, colocando a continuidade de negócios e reputação de marcas em risco.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.

