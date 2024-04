Allianz Seguros participa do Congrecor e debate o papel do corretor no mercado atual

Seguradora estará presente em um dos principais painéis do evento e também realizará treinamentos voltados aos produtos Residência, Vida, Empresarial PME e Transportes – A Allianz Seguros participará do Congrecor, entre 24 e 26 de abril, em Brasília. Essa será a terceira edição do evento organizado pelos Sincors (Sindicato dos Corretores de Seguros) de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e, a partir deste ano, também do estado do Espírito Santo.

A seguradora estará no painel “Corretor de Seguros: Operacional, Tático ou Estratégico?”, um dos principais do evento. Nele, David Beatham, diretor executivo de Automóvel e Massificados da Allianz, falará sobre a atuação do corretor de seguros no mercado atual e trará insights para que profissionais exerçam o papel de consultor de risco junto aos clientes.

No Congresso, a companhia também participará de diversas sessões da “Sala de Negócios”, em que Alexandro Barbosa, diretor Comercial Regional Minas Gerais e Centro-Oeste, aplicará treinamentos +CAPAZ. Serão seis apresentações, de aproximadamente 45 minutos cada, com foco nos produtos Residência, Vida, Empresarial PME e Transportes.

“Com os treinamentos +CAPAZ, buscamos reforçar a relevância das soluções nessas regiões, onde tivemos um ótimo desempenho no primeiro trimestre de 2023”, pontua Alexandro. “Registramos uma evolução bem bacana nas Linhas Corporativas, em que crescemos mais de 34% de janeiro a março deste ano, em comparação com o mesmo período de 2022. Nos Massificados, sem contar o seguro de Automóvel, alavancamos quase 26% e crescemos acima da média em todas as carteiras. Já no seguro de Vida, tivemos crescimento de cerca de 47%, com destaque para o Vida Individual”, explica o executivo.

Segundo Livia Prata, diretora Comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo da seguradora, a participação da Allianz no Congrecor é fundamental para fortalecer e criar conexões, além de compartilhar experiências valiosas e tendências com o mercado. “A entrada do Espírito Santo neste evento representa uma excelente oportunidade para expandir nossas operações nesse estado promissor, estabelecer parcerias estratégicas e atender às necessidades específicas dos clientes locais”, pontua.

A Allianz tem um desempenho significativo no mercado capixaba, sendo uma das seguradoras líderes no estado. A executiva destaca que “em janeiro de 2024, a companhia teve alta de quase 15% na carteira de Transporte, refletindo a capacidade logística do Espírito Santo na distribuição de produtos, especialmente através de seus oito portos”. Durante o Congrecor, a Allianz também terá um estande exclusivo, onde receberá os seus parceiros de negócios.

Serviço:

Congrecor

Data: 24 a 26/4/2024

Local: Royal Tulip Brasília Alvorada – Brasília/DF

Organização: Sincors de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Espírito Santo

Painel “Corretor de Seguros: Operacional, Tático ou Estratégico?”

Data e horário: 24/4, às 17h30

Sala de Negócios

“Descubra como impulsionar as suas vendas do Allianz Residência”

Datas e horários: 25/4, às 9h; e 25/4, às 14h30

“Venha conhecer estratégias para potencializar suas vendas do Allianz Vida”

Datas e horários: 25/4, às 9h55; e 25/4, às 15h25

“Maximize suas vendas: treinamento especial Allianz PME”

Data e horário: 25/4, às 10h50

“Desvendando o Allianz Transporte – sessão especial com especialista”

Data e horário: 25/4, às 11h45

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Livia Prata, diretora Comercial Regional Rio de Janeiro e Espírito Santo