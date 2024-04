Pottencial Seguradora passa a adotar biometria facial para o produto Fiança Locatícia

Disponível para novos contratos com imobiliárias, a medida deve oferecer mais segurança a inquilinos, proprietários e imobiliárias – A segurança no mercado imobiliário ganha um novo patamar com a implantação da biometria facial para autenticação da identidade de locatários. A medida já está sendo adotada pela Pottencial Seguradora em todos os novos contratos do produto Fiança Locatícia, emitidos com imobiliárias parceiras. O objetivo é oferecer proteção contra fraude de terceiros entre todos os envolvidos em um contrato de aluguel, como locatários, proprietários, imobiliárias e a própria seguradora.

A biometria é uma tecnologia de identificação baseada em características físicas únicas de cada indivíduo, como impressões digitais, reconhecimento facial ou de voz. Trata-se de um método seguro e eficiente para verificar a identidade dos locatários durante o processo de locação de imóveis.

Essa medida não apenas simplifica o processo de autenticação, mas também oferece uma camada adicional de segurança, mitigando riscos de fraudes e proporcionando uma experiência mais confiável para todas as partes envolvidas. “A biometria permite uma precisão de autorização, pois utiliza a mais avançada tecnologia para identificação de uma pessoa”, explica o Diretor de Sinistros da Pottencial, Felipe Duque.

Ele explica que o prejuízo relacionado a fraude mais do que dobrou em 2023, entre os pagamentos de sinistros do produto Fiança Locatícia. Os fraudadores usam dados roubados para ocupar um imóvel indevidamente se passando por outra pessoa, deixando de pagar os aluguéis e encargos relativos à locação. Segundo ele, com a biometria, a previsão é que os pagamentos por fraude reduzam drasticamente, evitando transtornos para proprietários e reais locatários, além de prejuízos para imobiliárias e seguradoras.

Felipe reforça ainda que, ao serem abordados pela seguradora, por conta da falta de pagamento, inquilinos já ficaram surpresos por detectarem que seus nomes estavam sendo usados indevidamente para aluguel de imóveis. Ele alerta que essa fraude pode, inclusive, causar transtornos que vão além do financeiro. “O fraudador pode fazer o imóvel para atividades ilícitas e usá-lo, até mesmo, para roubar objetos do imóvel”, conta.

Com a biometria, a Pottencial reforça sua posição entre as lideranças no mercado de seguros, já que esse recurso não é oferecido por todas as empresas do setor. “Sabemos que a segurança é uma preocupação fundamental para nossos clientes, tanto locatários quanto proprietários. Com a implantação da biometria, estamos dando um passo significativo para aumentar ainda mais a confiabilidade e a transparência em nossas operações, proporcionando uma experiência ainda mais segura e tranquila para todos”, destaca.

Sobre a Pottencial

Fundada pela família Geo em 2010 em Belo Horizonte, a Pottencial é líder nacional do seguro Garantia desde 2017 e a vice-líder do Fiança Locatícia desde 2018. Além desses produtos, a Pottencial oferece ainda, em todo o país, os seguros Garantia, Residencial, Empresarial, Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, e Vida. A Pottencial Seguradora tem os pilares de tecnologia, pessoas e foco no cliente como principais aliados no desenvolvimento de soluções para tornar a contratação de um seguro cada vez mais ágil e simples.

Felipe Duque, Diretor de Sinistros da Pottencial