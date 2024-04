Superintendente de Sinistros da Bradesco Seguros confirma presença no Fórum de Regulação de Sinistros Patrimoniais da Seg News

Marcio Jordão será um dos palestrantes do I Fórum Nacional de Regulação de Sinistros de Seguros Patrimoniais que será realizado pelo CCPSegNews no dia 09 de Maio no formato on line. Ele apresentará o II Painel: Seguros Patrimoniais X Cláusula de Danos Elétricos.

Informações para inscrições:

WhatsApp: 11 934157357

E-mail: ivanildo@agenciasegnews.com.br

I FÓRUM NACIONAL DE REGULAÇÃO DE SINISTROS DE SEGUROS PATRIMONIAIS

DESTAQUES: SINISTROS DE INCÊNDIO, DETECÇÃO DE FRAUDES E DANOS ELÉTRICOS

Data: 09 de Maio de 2024 – Das 10h00 ás 12h30

Plataforma Googlemeet