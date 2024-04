Howden anuncia João Loures como novo líder da região Sul do País

Executivo assume a posição em abril e se reportará a Álvaro Eyler, Chief Commercial Officer (CCO) – A Howden, corretora especializada em seguros de alta complexidade, anuncia a contratação de João Loures como líder da área comercial e de atendimento na região Sul do País. O profissional será responsável pelas táticas comerciais da empresa localmente, pelo gerenciamento de oportunidades e pelo crescimento dos negócios, seja a curto e longo prazo.

Com quase três décadas de experiência na área de seguros industriais (médios e grandes riscos) e na elaboração de soluções para projetos de infraestrutura, Loures trabalhou com as maiores empresas dos estados do Paraná e de Santa Catarina, com foco em relacionamento e desenvolvimento de negócios.

“É uma grande satisfação integrar a equipe da Howden, que tem um papel relevante no mercado de riscos de alta complexidade. Além disso, é uma empresa bem próxima dos seus clientes, sendo capaz de trazer soluções adequadas e alinhadas às necessidades de cada parceiro”, comenta Loures.

Na Howden, o executivo se reportará a Álvaro Eyler, Chief Commercial Officer (CCO). “A entrada do profissional reforça a expansão da companhia para o Sul. O João Loures é uma referência do setor nesta localidade. Temos aí mais uma soma de conhecimento na gestão de riscos e seguros, visando a proteção dos negócios”, destaca Eyler.

E Andoni Hernández, presidente executivo da Howden, enfatiza que a novidade fortalece o alcance de mais um passo na estratégia da marca de crescer com os melhores talentos e ganhar capilaridade no Brasil. “O nosso plano é sempre chegar mais perto dos clientes e levar as nossas capacidades para outras localidades. Estamos bem felizes com o Loures no time, ele contribuirá com o seu vasto conhecimento dos parceiros”, ressalta o CEO.

Presente em mais de 50 países, a Howden administra US$ 35 bilhões em prêmios em nome de seus clientes e emprega 17 mil pessoas no mundo. No Brasil – em parceria com as principais seguradoras do mercado –, atende corporações, multinacionais e pequenas e médias empresas (PME’s).