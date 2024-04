MAPFRE e Sincor-SP unem forças para consolidar o setor segurador

Lideranças da companhia estiveram com o presidente e diretores regionais do Sindicato de Corretores de São Paulo em apresentação da estrutura de Assistência da MAWDY

A MAPFRE, companhia global do mercado segurador e financeiro, recebeu o presidente do Sindicato de Empresários e Profissionais Autônomos da Corretagem e da Distribuição de todos os ramos de Seguros, Resseguros e Capitalização do Estado de São Paulo (Sincor-SP), Boris Ber, e os diretores regionais da entidade para encontro estratégico em que a seguradora apresentou toda a estrutura de assistência da MAWDY, empresa global, do grupo MAPFRE, especializada em soluções tecnológicas e serviços de assistência.



O encontro, que contou com a participação do Diretor-Geral da MAWDY, Fabiano Sardá, e de Ana Cláudia Calil, Head Comercial da MAWDY, foi organizado pela vice-presidente do Sincor-SP, Simone Fávaro. Durante o evento, além de discutir temas relacionados à assistência, foi reforçado o compromisso mútuo da MAPFRE em ampliar a base de corretores, discussão sobre o setor com os principais desafios enfrentados e os novos investimentos na carteira de Automóvel.

“Este encontro foi uma oportunidade valiosa para compartilharmos perspectivas e estratégias que buscam fortalecer o setor segurador”,

afirmou Jonson Sousa, Diretor Territorial de SP da MAPFRE.

“A colaboração entre a MAPFRE, o Sincor SP e outros parceiros é fundamental para impulsionar o crescimento e a inovação neste mercado tão dinâmico”, acrescentou o executivo.



“Estamos entusiasmados com a oportunidade de colaborar com líderes do setor para enfrentar os desafios atuais e explorar novas oportunidades de crescimento.”



Enfatizou Fabiano Sardá

A MAPFRE e o Sincor-SP permanecem comprometidos em trabalhar em conjunto para promover o desenvolvimento do setor segurador ao oferecer soluções inovadoras e de qualidade que atendam às necessidades em constante evolução dos clientes.

Sobre a MAPFRE

Presente no país desde 1992, a MAPFRE é o grupo multinacional líder de seguros na América Latina. No Brasil, a companhia oferece uma ampla gama de serviços que incluem seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos. Em 2023, suas receitas globais atingiram 32,2 bilhões de euros.



Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.