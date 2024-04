Tadeu Schmidt e Tadeuzinho voltam ao ar em nova campanha da Bradesco Seguros

Tadeuzinho está de volta! Em nova campanha da Bradesco Seguros, o jornalista e apresentador Tadeu Schmidt retorna acompanhado de sua versão em marionete para falar dos benefícios do Seguro Residencial. Com o conhecido bordão “Se deu ruim, seu seguro tem que ser MUUUITO bom”, a campanha produzida pela AlmapBDO destaca as coberturas do produto. O filme será veiculado na TV aberta a partir de xx e canais por assinatura, além de inserções em OOH, redes sociais, spots de rádio e mídia impressa.

Desta vez, Tadeu e Tadeuzinho enfrentarão um imprevisto em casa: a queda de um raio durante uma tempestade provoca um curto circuito na TV. Em meio a questionamentos do Tadeuzinho, o apresentador mostra que o problema pode ser facilmente resolvido com o acionamento do Seguro Residencial Sob Medida da Bradesco Seguros. A proteção contra a queda de raios é uma das coberturas básicas deste produto.

“O Seguro Residencial Sob Medida possui mais de 15 coberturas e mais de 40 opções de serviços de assistência, como disponibilidade 24h de eletricista, por exemplo. Serviços cujos gastos, para quem não tem um seguro, podem ser muito maiores do que o valor de contratação do próprio seguro. Pensando também que, geralmente, o seguro representa apenas 0,1% ou 0,2% do valor total do imóvel.”, destaca a Superintendente Executiva de Ramos Elementares da Seguradora, Raquel Cerqueira.

Segundo o Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros, Alexandre Nogueira, o intuito da campanha é conscientizar a população sobre a importância do Seguro Residencial, de forma divertida. “Com a realidade do trabalho híbrido, passamos muito mais tempo em casa e precisamos cuidar desse espaço. Trazemos o humor e a leveza dessa dupla, Tadeu e Tadeuzinho, para mostrar os benefícios de ter o seguro. De forma fácil e rápida, muitos problemas podem ser evitados ou resolvidos”.

Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente de Marketing do Grupo Segurador, finaliza comentando a respeito da parceria firmada com Tadeu Schmidt. “Essa é a quarta campanha do Grupo Bradesco Seguros que fechamos com o Tadeu. Ter a imagem do jornalista e apresentador atrelada a nossa é algo que muito agrega às mensagens e propósitos que queremos passar aos nossos segurados e potenciais consumidores”.