IRB recebe homenagem na Câmara dos Deputados pelos 85 anos

Sessão especial da Comissão de Finanças e Tributação foi realizada na manhã desta quinta-feira (18/04), em Brasília

Líder do mercado de resseguros no Brasil, o IRB(Re) recebeu homenagem na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados na manhã desta quinta-feira (18/04), em Brasília. A sessão, que atendeu a requerimento do deputado federal Hugo Mota (REP-PB), contou com a presença do presidente do Conselho de Administração do IRB(Re), Maurício Quintella Malta Lessa; do CEO do IRB(Re), Marcos Falcão; da diretora de Contabilidade, Tributário e Tesouraria do IRB(Re), Thays Vargas, e de parlamentares e representantes do setor.



Logo após abertura realizada pela deputada federal Simone Marquetto (MDB-SP), Maurício Quintella Malta Lessa destacou a importância da empresa para o desenvolvimento do país.

“O IRB(Re) é vital para o progresso do Brasil e faz todo sentido estarmos na Capital Federal para debater junto às esferas públicas os riscos nacionais e o que podemos fazer para mitigá-los, promovendo o crescimento do país e, consequentemente, do mercado segurador e ressegurador”

disse ele, ressaltando a participação do ressegurador na formulação de novos produtos que atendam às necessidades do país.

Em seguida, Marcos Falcão, que assumiu o IRB(Re) há 18 meses, abriu seu discurso lembrando uma coincidência: coube a seu avô, Waldemar Falcão, dar posse ao primeiro presidente do ressegurador, João Carlos Vital, em 1939.

“Tenho orgulho por ter a oportunidade de fazer parte da história de uma empresa que, há décadas, contribui para o desenvolvimento do Brasil, gerando impacto positivo na nossa sociedade. Quando cheguei ao IRB encontrei profissionais altamente qualificados. Pessoas apaixonadas pelo que fazem e com vontade de fazer mais. Avançamos e vamos seguir trabalhando para gerar resultados sustentáveis. Eu costumo dizer que, hoje, somos uma empresa de 85 anos com atitude de startup”

afirmou.



O executivo ressaltou que o IRB(Re), atualmente com foco no Brasil e América Latina, mitiga riscos para viabilizar grandes ideias, gerando impacto positivo na sociedade: “Somos especialistas em gestão de riscos e referência no mercado devido, principalmente, a nossa capacidade técnica. Assumimos o papel de fomentar o desenvolvimento do mercado e, para isso, estamos debatendo novas possibilidades legais e buscando novas soluções e novos produtos. Disseminar o conceito de gestão de risco é uma missão que levamos a sério. Podemos contribuir tecnicamente ainda mais para que o poder público municipal, estadual e federal avance na compreensão e na gestão de riscos. Por isso, inauguramos um escritório, em Brasília. Contem conosco”.



A diretora de Contabilidade, Tributário e Tesouraria do IRB(Re), Thays Vargas, representou os colaboradores em um dos momentos mais emocionantes da sessão. Ela lembrou que a companhia, nesses 85 anos, formou gerações de profissionais e contou que mais de 5.000 profissionais já passaram pelo IRB(Re).

“Trabalhamos para fazer a diferença na vida de toda a sociedade. Assumimos riscos para impactar positivamente a vida das pessoas. Posso dizer que eu, Thays, sou uma dessas pessoas. E o IRB(Re) reconhece e valoriza seus profissionais”

disse a executiva, que homenageou a colaboradora Martha Souza Coutto, que há 40 anos atua na companhia.

Também estiveram presentes à sessão especial e usaram a palavra para homenagear o IRB(Re) e destacar projetos voltados ao setor o deputado federal Fernando Monteiro (PP-PE); Airton Renato Filho, diretor da Susep; e Esteves Colagno, diretor de Assuntos Legislativos da CNseg.