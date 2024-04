Allianz Trade promove treinamento sobre seguro de crédito para o mercado

Allianz Trade Academy compõe a agenda anual de treinamentos para corretores

Nesta quinta-feira (18), a Allianz Trade promove mais uma edição do Allianz Trade Academy. Desta vez, o conteúdo de Nível 1 será voltado para corretores do mercado de seguro que desejam ampliar seus conhecimentos e experiência sobre o seguro de crédito, modalidade em que a seguradora é líder mundial.



O evento compõe a agenda anual de treinamentos para corretores que a seguradora promove todos os anos, sendo esta mais uma edição online e gratuita, que acontece das 10h às 12h.



Contemplando desde os níveis básicos até os avançados, o Allianz Trade Academy foi pensado para os profissionais alavancarem oportunidades dentro da sua carteira de clientes, sempre lembrando que o produto é para empresas.



Liderado pelo Superintendente de Vendas e Distribuição, Daniel Luján, o treinamento explora todo o universo do seguro de crédito por meio de cases e exemplos para ajudar os corretores. O objetivo é que eles estejam aptos a identificar oportunidades e perfis adequados para essa modalidade específica, recordando benefícios do seguro de crédito como a proteção de recebíveis, monitoramento da saúde financeira de clientes, além da possível expansão nas vendas com melhores condições de pagamento.

“A Allianz Trade segue promovendo conhecimento sobre essa modalidade em crescimento no mercado brasileiro e essa é mais uma oportunidade de os profissionais desenvolverem habilidades e discutirem os processos que envolvem a modalidade de seguro de crédito. Focado em quem deseja conhecer mais sobre esse universo, o Nível 1 é voltado para corretores que pretendem iniciar a atuação na área, contando com a nossa expertise e liderança em seguro de crédito no mercado global”, afirma Luján.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://lnkd.in/dhrGYnhu

