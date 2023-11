Zurich lança campanha para alavancar Vida PME na reta final do ano

Até dezembro, corretores terão remuneração especial na comercialização das apólices em campanha Mais Vida PME – O mercado de pequenas e médias empresas é muito importante para o país, e a Seguradora Zurich vem aperfeiçoando seus produtos para poder oferecer soluções completas a corretores e clientes que atuam com esse foco.

Para estimular ainda mais a contratação do seguro de vida para pequenas e médias empresas, a companhia está lançando uma segunda rodada da sua campanha de vendas Mais Vida PME, que deve durar até o dia 15 de dezembro.

No período em que a campanha estiver vigente, os corretores podem ter uma remuneração extra de até a R$ 700 por apólice emitida, valor superior à primeira rodada da campanha, que trouxe ótimos resultados para a empresa e corretores parceiros.

“A carteira do Vida PME da Zurich vem crescendo ao longo dos anos, fruto do investimento e do trabalho que a companhia tem feito para atender a este mercado com um produto completo e de fácil contratação”, aponta Márcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da Seguradora Zurich.

O executivo explica que a Seguradora Zurich aposta na parceria com o corretor de seguros, um dos principais canais de distribuição da companhia, para ampliar o alcance do Vida PME, e ressalta a oportunidade dos parceiros em um segmento que segue crescendo, com expansão de 1,9% em 2022, segundo dados do Índice Omie de Desempenho Econômico das PMEs.

“Oferecemos ao corretor a possibilidade de ter novas oportunidades de negócios e diversificar o portfólio da corretora a partir do relacionamento de longo prazo com seus clientes, entendendo as necessidades de proteção que as empresas e seus colaboradores apresentam”, enfatiza.

Diferenciais para o cliente e o corretor

O Zurich Vida Empresa PME é um seguro de vida voltado a companhias de 3 a 500 funcionários que oferece diversos benefícios, como indenizações por morte e invalidez; proteção para cônjuge e filhos dos colaboradores; cesta natalidade, que garante o fornecimento de um cartão alimentação ao beneficiário após o nascimento do(a) filho(a) para auxiliar na compra de itens de higiene e alimentação, serviço de telemedicina, entre outros benefícios.

O produto PME da Zurich oferece aos clientes quatro opções de capital segurado: Capital Global, Uniforme, Escalonado ou Múltiplo Salarial.

Segundo Daniela Cruz, superintendente de Vida, Previdência e Capitalização da Zurich, um dos grandes diferenciais do produto é o investimento em ferramentas tecnológicas que ajudam no processo de cotação, venda e pós-venda por parte dos corretores.

“Temos um sistema que foi desenvolvido sob medida para o corretor enviar a cotação para o seu cliente, fazer a movimentação mensal da base dos segurados e, se precisar, solicitar qualquer alteração durante a vigência da apólice”, destaca a executiva. “A abrangência dos setores de atuação também é um diferencial competitivo. Além disso, temos flexibilidade para fazer combinações de coberturas de acordo com as necessidades de cada cliente”, finaliza.

Sobre a Seguradora Zurich

A Seguradora Zurich soma seu conhecimento de mais de 80 anos no Brasil à sua experiência internacional para oferecer soluções de seguros para pessoas e empresas brasileiras, tendo no centro de sua estratégia as necessidades dos clientes. A atuação da Zurich no Brasil é uma das maiores na América Latina, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país. Com este objetivo, a Zurich dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado e contribui com projetos de impacto para a comunidade, como o Zurich Forest, que apoia o reflorestamento e a restauração da biodiversidade no Brasil, refletindo a ambição global da seguradora de se tornar uma das empresas mais responsáveis e com maior impacto no mundo. Saiba mais aqui. A Seguradora Zurich integra o Zurich Insurance Group (Zurich), um segurador líder multilinha que serve tanto pessoas físicas como empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há mais de 150 anos, a Zurich vem transformando o setor segurador. Além de fornecer proteção por meio dos seguros, disponibiliza cada vez mais serviços de prevenção, como por exemplo os serviços que promovem o bem-estar e os que reforçam a resiliência climática. O Grupo Zurich tem cerca de 60 mil colaboradores e tem sede em Zurique, na Suíça. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está cotado na SIX Swiss Exchange e tem um programa de American Depositary Receipt (ZURVY) de nível I, que é negociado livremente no OTCQX. Mais informações disponíveis aqui.