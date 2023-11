Bradesco Seguros participa de 3o Workshop do Mercado de Seguro em Mato Grosso

No fim de outubro, o estado do Mato Grosso foi palco de um workshop de grande relevância promovido pelo Sindicato dos Corretores de Seguros e de Empresas Corretoras de Seguros (SINCOR-MT). O evento reuniu mais de 200 corretores de seguros do estado e contou com patrocínio e a presença – com participação em palestras – do Grupo Bradesco Seguros, representado por Paulo César Martins, superintendente executivo regional de Auto/RE das regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte e Pablo Guimarães, superintendente executivo comercial da Bradesco Saúde para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Um marco no cenário de seguros em Mato Grosso, o workshop teve como destaque as palestras ministradas pelos executivos. Paulo César abordou o tema “Oportunidades em Mato Grosso para seguros de Riscos Diversos (RD)”, com enfoque especial em sistemas fotovoltaicos e também na carteira de residencial. Já Pablo Guimarães, falou no painel sobre “Indicação e Networking, como estratégia de Vender Mais”. As palestras proporcionaram informações valiosas e insights sobre as possibilidades de crescimento e expansão nesses segmentos específicos do mercado de seguros.

“Estamos extremamente satisfeitos em ter participado deste evento significativo e colaborado com a disseminação de conhecimento sobre as oportunidades de seguros em toda a Região Centro-Oeste. Acreditamos que a crescente adoção de sistemas fotovoltaicos e o contínuo desenvolvimento da carteira de residencial oferecem um terreno fértil para corretores e seguradoras explorarem”, enfatizou Paulo César Martins, durante sua apresentação.

A participação ativa dos corretores destacou a importância deste evento, que se consolidou como um espaço essencial para a atualização e aprimoramento do setor de seguros em Mato Grosso. A troca de experiências e conhecimentos entre os profissionais presentes promoveu um ambiente enriquecedor para o crescimento do mercado local.

Pablo Guimarães compartilhou insights e estratégias essenciais para o desenvolvimento do corretor no setor de saúde para a prospecção de clientes. Estamos em plena expansão no Mato Grosso, o plano de saúde é o terceiro maior desejo do brasileiro, com esse cenário, temos a missão de oferecer um portifólio cada vez mais diversificado, com produtos adaptados à necessidade de cada empresa e de cada região do país”, destacou durante sua palestra.

No dia 19 de outubro, a SINCOR Alagoas também havia promovido um talk show especial para corretores, que contou com a presença do superintendente Paulo César Martins, representando a Bradesco Seguros.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 3,4 bilhões de prêmios em automóveis (jan a jun/23) e de R$ 364 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a jun/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,6% (até jun/23) em market share de automóveis no mercado e 15,7% (até jun/23) de market share em residencial.

Sobre o Grupo Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,2 mil hospitais e mais de 10,3 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais. No primeiro semestre de 2023, as empresas do Grupo Bradesco Saúde apresentaram, em conjunto, faturamento de R$ 19,02 bilhões, crescimento de 20,69% em relação ao mesmo período no ano anterior.