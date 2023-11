Rodobens marca presença nos dez anos da Partner e celebra crescimento de 28,7% com sua nova associada

Operação foi concretizada em março e faz parte da estratégia de crescimento em benefícios corporativos – A Rodobens participou da comemoração dos dez anos da Partner Consultoria de Benefícios, empresa com sede na capital paulista e especialista em benefícios corporativos. O evento, realizado em São Paulo, contou com a presença de clientes, parceiros e colaboradores.

A sociedade entre as duas empresas foi estabelecida em março, quando a Rodobens adquiriu 50,1% da Partner, reforçando seu posicionamento como um dos principais players no mercado de benefícios do País. “É uma empresa que compartilha dos mesmos ideais que os nossos e agrega valor na inovação da gestão e do relacionamento com os clientes”, explica Ronald Torres, diretor-geral da Rodobens Seguros.

A parceria já apresenta bons resultados e as marcas celebram o crescimento no mercado. No terceiro trimestre, a Rodobens atingiu R$ 172 milhões de prêmios líquidos originados no período, um aumento de 28,7% em comparação ao ano passado. No acumulado de janeiro a setembro, a empresa cresceu 30,4%, com R$ 472 milhões de negócios realizados no setor. “Isso é resultado do forte desempenho de nossas operações, além de validar nossa estratégia de crescimento inorgânico”, diz o diretor.

A Partner atua no segmento de benefícios corporativos, tendo como core business a comercialização e o gerenciamento de planos de saúde para empresas de todos os portes. Os destaques de seu trabalho são a personalização segundo a necessidade de cada cliente, o DNA em RH com executivos que atuaram na área, o investimento em tecnologia própria, a visão financeira na construção dos benefícios e a inovação presente em cada processo.

Sobre a Rodobens

A Rodobens, especialista em projetos de vida, possui um ecossistema único de distribuição, com amplo portfólio de serviços financeiros: consórcio, seguros, crédito, leasing e locação, suportados por plataforma sinérgica, de rede de concessionárias próprias de automóveis Toyota, Mercedes-Benz, Hyundai e veículos comerciais Mercedes-Benz, redes de parceiros e canais digitais. Com sede em São José do Rio Preto (SP), presença em todo o território nacional e mais de 70 anos de atuação, é reconhecida por ter uma sólida cultura de inovação e tradição, ao entregar uma experiência completa aos seus clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

