Kakau Tech convida executiva da Olist para contar segredos da hiperautomação em live

Em sua primeira live, a Kakau Tech e a Olist mostrarão insights sobre como a hiperautomação está revolucionando o cenário tecnológico, oferecendo maneiras eficazes de reduzir custos – Como a tecnologia é capaz de transformar desafios em soluções? Essa será uma das muitas perguntas a serem respondidas na primeira live realizada pela Kakau Tech – empresa integradora de tecnologias digitais e parte da Kakau Holding, plataforma de seguros inovadores.

A ser realizado no dia 9 de novembro a partir das 17h no canal de YouTube da Kakau Tech, o encontro será o primeiro de uma série de lives e terá como tema “Case Olist: Hiperautomação, a peça chave para redução de custos” e contará com a participação de Heloísa Chaer, especialista de Gerenciamento de Serviços do Olist.

Com o objetivo de sempre trazer temas de interesse às lives, também trarão tendências do universo tecnológico. “À medida que a tecnologia avança em ritmo acelerado, é fundamental que profissionais e entusiastas estejam cientes das inovações, ferramentas e conceitos emergentes. As lives da Kakau Tech não serão apenas uma fonte de conhecimento valiosa, mas também uma plataforma que unirá a comunidade tecnológica”, explica o CMO da Kakau Tech, Gustavo Zobaran.

Durante a conversa, que será mediada por Welington Machado, diretor da Kakau Tech, será discutida a importância da automação de processos. Os participantes terão a oportunidade de conhecer os desafios do Olist e como a Kakau Tech foi capaz de aumentar em 99% o SLA de atendimento e reduzir em 48% o volume de atendimentos.

Com a missão de empoderar o comércio, o ecossistema da Olist de vendas transforma negócios do mundo todo em gigantes do e-commerce. “A consultoria da Kakau foi essencial para incorporarmos as boas práticas no que tange ao CoE e crescermos de forma escalável e estruturada com qualidade”, conta a especialista de Gerenciamento de Serviços da Olist, Juliana Rodrigues da Luz.

As inscrições para a live “Case Olist: Hiperautomação, a peça chave para redução de custos” podem ser realizadas neste link: Link. A participação é gratuita.

Próximo encontro

A segunda live a ser realizada pela Kaku Tech já tem o tema escolhido. Prevista para o início de dezembro, o especialista em transformação digital César Yanaka discutirá sobre Inteligência Artificial generativa.

Serviço: Live Kakau Tech

“Case Olist: hiperautomação, a peça chave para redução de custos”

Convidada especial: Heloísa Chaer, Senior Tech Manager da Olist

Data: 09/11

Horário: 17h

Inscrições: Link:

https://s2311.digitalenvios.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRm1hdGVyaWFpcy5rYWthdXRlY2guY29tJTJGa2FrYXUtY29tLXRlY2gtaW5zY3JpY2FvOjk4NTAyNjE2ODppdmFuaWxkb2FnZW5jaWFzZWduZXdzMTBAZ21haWwuY29tOjVkZGU4MTo2MA==

Sobre a Kakau Tech

A Kakau Tech é uma empresa inovadora e focada em transformação digital. A companhia é capaz de transformar qualquer etapa da operação com tecnologias proprietárias e inovadoras nos pilares de dados, cloud, automação e Embedded Finance Service Fabric.

Welington Machado, Diretor de Transformação Digital da Kakau Tech e Heloísa Chaer, Especialista de Gerenciamento de Serviços da Olist, discutirão sobre a importância da automação de processos