Fenaprevi cria ferramenta que facilita consulta à nova pesquisa realizada junto ao DataFolha

Sítio da Federação conta agora com ‘dashboard interativo’, planejado para aprimorar o consumo e a compreensão dos dados do novo estudo, que traz as percepções dos brasileiros sobre a necessidade de proteção e planejamento – A Federação Nacional de Previdência Privada e Vida — Fenaprevi acaba de lançar em seu sítio oficial um novo painel interativo que permite explorar os resultados da pesquisa lançada recentemente “A Percepção dos Brasileiros sobre a Necessidade de Proteção e Planejamento: o Papel dos Seguros e da Previdência”.

Encomendada ao Instituto DataFolha e apresentada no fim de outubro, a pesquisa — que já está na segunda edição (a primeira é de 2021) —, buscou mapear o sentimento do brasileiro em relação à necessidade de se proteger, planejar seu futuro financeiro, projetar como irá se sustentar na aposentadoria, além de sua atual visão acerca dos produtos do segmento, como previdência privada e seguros de pessoas.

O dashboard disponibiliza a consulta aos dados da pesquisa por meio de uma interface dinâmica que também conta com vetores, gráficos e tabelas, e cujos indicadores podem facilmente ser verificados por meio da aplicação de filtros diferenciados, pelo cruzamento de informações e da obtenção de recortes específicos, conforme o interesse de quem interage com a ferramenta.

“Desde o início, nosso objetivo foi garantir a melhor experiência para os usuários no consumo da pesquisa, que está tão rica em informações do ponto de vista social e para o nosso mercado”, explica Beatriz Herranz, diretora-executiva da Fenaprevi.

Para conhecer o dashboard, acesse: https://fenaprevi.org.br/publicacoes/pesquisa-fena-previ-datafolha