Circuito de palestras debate inteligência na segurança contra incêndio 

Instituto Sprinkler Brasil é um dos participantes do evento, que visa a promover o avanço da segurança contra incêndio no País – O Instituto Sprinkler Brasil participa, em 10 de novembro, às 19h15, do Circuito de Palestras de Inteligência na Segurança Contra Incêndio. Promovido pela Firek e apoio do Guia SEGCI, o debate será 100% online e totalmente gratuito. Contará com palestras de especialista na área de combate a incêndio com o objetivo de disseminar e estimular a inovação e o avanço da segurança contra incêndio no País. As inscrições podem ser feitas pelo site: Link:

https://s2311.imxsnd29.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRnd3dy5maXJlay5jb20uYnIlMkZpc2NpOjI3NjAyMjg4ODU6aXZhbmlsZG9hZ2VuY2lhc2VnbmV3czEwQGdtYWlsLmNvbTpkZGQ1MTg6NjA=

O consultor do ISB, Marcelo Lima, será um dos palestrantes e tratará das estatísticas de incêndios no Brasil. Também participam do painel Rogério Lin, superintendente do CB-24 da ABNT e Marcelo Cicerelli, coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo. “Ao observar as estatísticas, é possível compreender a natureza das ocorrências e traçar melhores estratégias quanto o que deve ser feito para prevenção e combate dos incêndios no país. Esta é uma oportunidade fundamental de reunirmos forças para encontrarmos soluções eficientes que ajudem a melhorar a segurança de todos”, afirma Marcelo Lima.

Confira a programação completa do evento: Link :

https://s2311.imxsnd29.com/link.php?code=bDpodHRwcyUzQSUyRiUyRmd1aWFzZWdjaS5jb20uYnIlMkZjaXJjdWl0by1kZS1wYWxlc3RyYXMtc2VndXJhbmNhLWNvbnRyYS1pbmNlbmRpbyUyRjoyNzYwMjI4ODg1Oml2YW5pbGRvYWdlbmNpYXNlZ25ld3MxMEBnbWFpbC5jb206MGQxMGM4OjYw

Uso de sprinklers ainda é tímido



Em pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos junto a empresas multinacionais e de capital nacional com mais de 250 funcionários a pedido do ISB, revelou que o grau de adoção de sprinklers nas empresas é baixo. Apenas 36% das 300 companhias entrevistadas pelo Ipsos disseram contar com sistemas deste tipo em suas instalações.

O levantamento mostrou ainda que apenas 14% das entrevistadas disseram contar com sistema deste tipo em todas as suas unidades e 22% declararam contar com o sistema em apenas algumas unidades operacionais.

O estudo detectou que o uso de sprinklers é maior entre as multinacionais. 48% das empresas estrangeiras, com operações no país, ouvidas pelo levantamento, disseram ter sprinklers em suas operações. Entre as empresas nacionais, o índice é de 34%.

O porte também influi na aderência a este tipo de tecnologia. O índice de uso sprinklers em empresas com mais de 500 funcionários é de 45%. Entre empresas menores, com 250 a 499 funcionários, o percentual é de 28%.



Sobre o ISB (Instituto Sprinkler Brasil)



O Instituto Sprinkler Brasil (ISB) é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão difundir o uso de sprinklers – também conhecidos como chuveiros automáticos – nos sistemas de prevenção e combate a incêndios em instalações industriais e comerciais no País. Fundado em 2011, o ISB defende o uso desta tecnologia como a medida mais eficaz de evitar perdas humanas e materiais.