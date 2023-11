Apoio do corretor na contratação do seguro é destaque em pesquisa

Levantamento realizado pela Bradesco Seguros revelou que 44% de pessoas que possuem um plano de saúde contrataram seus seguros com o apoio de corretores. Além deles, 14% informaram ter adquirido através de site pela internet, 7% com seus gerentes de banco e 5% através de aplicativo para smartphone. Com a participação de pessoas de todas as regiões do país, o trabalho foi realizado, no mês de maio, fazendo uso de chatbots inteligentes, criado pela empresa On The Go, que mistura software de pesquisa otimizado por inteligência artificial e uma equipe de especialistas.

De acordo com Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde, o índice revela a importância do papel do corretor para o negócio de seguros, especialmente no setor de saúde, que tem sido cada vez mais valorizado com um bem essencial para os brasileiros. “Temos implementado uma série de iniciativas inovadoras para tornar ainda melhor a experiência e eficiência de atendimento aos clientes. A pesquisa reforça, ainda, a importância de oferecermos novas ferramentas aos corretores. Neste ano, lançamos o Canal de Apoio ao Corretor (CAC) para esclarecimento de dúvidas e realização de simulações que impactam na agilidade e excelência no relacionamento com o beneficiário”, conta o diretor.

O Grupo Bradesco Seguros também investe na capacitação dos corretores por meio da plataforma Universeg, que possibilita uma constante atualização sobre as oportunidades de produtos mais adequadas às realidades das empresas.

SOBRE O GRUPO BRADESCO SAÚDE

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,2 mil hospitais e mais de 10,3 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais. No primeiro semestre de 2023, as empresas do Grupo Bradesco Saúde apresentaram, em conjunto, faturamento de R$ 19,02 bilhões, crescimento de 20,69% em relação ao mesmo período no ano anterior.

Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde