Zurich investe no segmento de seguros de automóveis e anuncia mudanças importantes em sua estrutura

Seguradora acelera estratégia para crescer no varejo – A Seguradora Zurich está promovendo mudanças em sua estrutura de negócios em seguros de automóvel, com o objetivo de acelerar a estratégia de crescimento da companhia no segmento.

A companhia acabou de anunciar a promoção de João Merlin, que está na companhia desde 2019 e possui uma vasta experiência adquirida em passagens por bancos e seguradoras importantes no Brasil. Ele assume a nova diretoria de Negócios de Seguros de Automóvel, que acaba de ser criada. Caberá à Merlin impulsionar ainda mais o crescimento dos produtos de seguros de automóveis e gerir as áreas de subscrição, preços, análise de dados, propensão e performance do portfólio.

João Merlin – “Acreditamos que a promoção do João Merlin e as outras mudanças que estamos promovendo vão fortalecer a posição da companhia no setor, garantindo uma oferta de produtos simples de serem contratados, interessantes ao cliente e com a qualidade que já estamos habituados. Nosso objetivo é acelerar e simplificar processos, oferecendo serviços e experiências cada vez mais alinhadas às necessidades em constante evolução dos clientes e parceiros”, analisa Fábio Leme, diretor executivo de Personal Lines e Marketing da Zurich.

Juntamente com a promoção, a companhia anuncia a criação da área de Business Analytics dentro da diretoria de Negócios de Automóvel. A nova divisão será liderada por Alex Ceccon, especialista em dados e inteligência artificial, com experiência sólida no mercado segurador. O papel do executivo será fundamental para a identificação e proposição de ações estratégicas baseadas em inteligência matemática que sustentarão o contínuo crescimento da Zurich no mercado.

Outra alteração na estrutura da diretoria envolve a incorporação da área de Princing de Automóvel e Residencial, sob a gestão de Jackeline Campos, o que trará ainda mais agilidade para as respostas da Zurich ao mercado.

Sobre a Seguradora Zurich

A Seguradora Zurich soma seu conhecimento de mais de 80 anos no Brasil à sua experiência internacional para oferecer soluções de seguros para pessoas e empresas brasileiras, tendo no centro de sua estratégia as necessidades dos clientes. A atuação da Zurich no Brasil é uma das maiores na América Latina, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país. Com este objetivo, a Zurich dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado e contribui com projetos de impacto para a comunidade, como o Zurich Forest, que apoia o reflorestamento e a restauração da biodiversidade no Brasil, refletindo a ambição global da seguradora de se tornar uma das empresas mais responsáveis e com maior impacto no mundo. Saiba mais aqui. A Seguradora Zurich integra o Zurich Insurance Group (Zurich), um segurador líder multilinha que serve tanto pessoas físicas como empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há mais de 150 anos, a Zurich vem transformando o setor segurador. Além de fornecer proteção por meio dos seguros, disponibiliza cada vez mais serviços de prevenção, como por exemplo os serviços que promovem o bem-estar e os que reforçam a resiliência climática. O Grupo Zurich tem cerca de 60 mil colaboradores e tem sede em Zurique, na Suíça. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está cotado na SIX Swiss Exchange e tem um programa de American Depositary Receipt (ZURVY) de nível I, que é negociado livremente no OTCQX. Mais informações disponíveis aqui.



João Merlin, diretor de Negócios de Seguros de Automóvel