BB Previdência anuncia novos diretores

Ricardo Serone Ribeiro Miranda e Vinicius Resende Teixeira se unem ao recém-empossado no cargo de Diretor-Presidente, Sandro Grando, com o compromisso de cuidar do futuro de mais de 238 mil participantes – A BB Previdência anuncia a chegada de novos executivos para compor a diretoria-executiva da instituição, uma das principais empresas de Previdência Fechada Complementar do País e que faz parte do conglomerado Banco do Brasil (BB). Ricardo Serone Ribeiro Miranda é o novo Diretor Financeiro e de Investimentos e Vinicius Resende Teixeira, novo Diretor de Operações e Relacionamento com Clientes.

Assim como Sandro Grando, que passou a ocupar o cargo de Diretor-Presidente em 15 de janeiro de 2024, os novos executivos assumem com o compromisso de estimular ainda mais o crescimento estratégico da instituição, além de cuidar do futuro dos mais de 238 mil participantes de seus planos de previdência complementar.

Com forte experiência na área de previdência, Serone foi Gerente Executivo da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ), entre 2018 e 2021, sendo o responsável pela construção das Políticas de Investimentos dos planos administrados pela entidade. Antes de assumir a Diretoria Financeira e de Investimentos da BB Previdência, ocupava o cargo de Gerente Executivo na Unidade de Cobrança e Reestruturação de Ativos Operacionais do BB, desde 2021.

Funcionário de carreira do BB, Vinicius Resende iniciou as atividades na agência Centro Franca-SP, em 1998. Em 2002, tomou posse na Diretoria de Varejo, onde percorreu todas as funções técnicas até assumir o cargo de Gerente, em 2014, na Diretoria de Clientes. Foi Ouvidor Externo Interino do BB em diversas ocasiões entre 2019 e 2021. Em 2021, foi qualificado no Programa de Executivos do BB e assumiu a Gerência Executiva da Diretoria de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio, onde desenvolveu e implementou programas de inovação, novas soluções de design e desenvolveu estratégia de eficiência imobiliária e de satisfação do cliente, além de expressivos ganhos no resultado financeiro.

Vinicius Resende Teixeira é graduado em Direito pela Unesp e tem MBA em Gestão de Recursos Humanos, além da Certificação em Ouvidoria, Qualificação em Programa de Executivos e cursos de Formação de Executivos e de Conselheiro de Administração pelo IBGC.

Ricardo Serone Ribeiro Miranda é graduado em Matemática e em Direito. Também é pós-graduado em Ciências Empresariais – Gestão Estratégica, Economia Empresarial, Direito Civil e Processual Civil e Direito Previdenciário.

Sobre a BB Previdência

A BB Previdência, que faz parte do conglomerado Banco do Brasil, tem o propósito de realizar o sonho das pessoas com planejamento financeiro para um futuro mais tranquilo. Ao longo dos últimos anos, a instituição tem investido em um contínuo processo de transformação digital, cujo objetivo é inovar e fornecer serviços com ainda mais excelência. Fundada em 1994, a Entidade é uma das principais gestoras de previdência complementar do País, administra carteira com mais de 238 mil participantes e tem cerca de R$ 8,4 bilhões de ativos sob gestão.

Ricardo Serone Ribeiro Miranda

Vinicius Resende Teixeira