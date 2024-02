Faturamento da Akad cresce 37% em 2023

Seguradora avança no uso de inteligência artificial para digitalização de apólices e registra crescimento elevado em seguros para PMEs, Profissionais Liberais e Transportes – Seguradora digital investida pela GP Investimentos, a Akad Seguros encerrou 2023 com um faturamento recorde de R$ 925 milhões em prêmios emitidos, o que representa um crescimento de 37% em relação a 2022. O período consolida o avanço no uso de inteligência artificial e novas tecnologias com foco na digitalização dos produtos, fatores que vêm contribuindo diretamente na melhora da performance dos corretores. A expansão é consideravelmente superior ao crescimento médio das demais seguradoras do mercado, que no ano passado ficou entre 10 e 15% segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP);

A companhia confirmou o bom desempenho em segmentos como Responsabilidade Civil Profissional (RCP), expandindo a liderança no mercado nacional e chegando a um market share de 19%. O saldo também foi bastante positivo para as linhas de Transportes, Empresarial, Bike e Cyber.

A Akad vem acelerando seu processo de digitalização da oferta de seguros para se tornar uma das principais referências em soluções para grandes empresas e PMEs. Em 2022, a seguradora já usava tecnologia para automatizar a jornada de cotação, contratação e emissão de quase 60% das apólices. Com a aposta em um time de inovação mais robusto e novas soluções, esse percentual ultrapassou 70% no ano passado, uma marca inédita para o mercado nacional.

“Além de tornar negócio mais acessível para o cliente final, a tecnologia é também o ponto de apoio na jornada dos corretores”, destaca Danilo Gamboa, CEO da Akad. Segundo o executivo, no ano passado a seguradora conseguiu reduzir em 91% a velocidade média de resposta no atendimento ao corretor, saindo de 47 minutos para apenas 4 minutos. O tempo médio para solucionar chamados também caiu de 187 minutos para 47 minutos, uma redução de 75%.

O bom desempenho, na avaliação de Gamboa, é resultado do esforço da companhia para revolucionar o atendimento a clientes e corretores com inteligência artificial generativa, capaz de usar dados confiáveis para criar conversas, histórias, imagens e outros tipos de conteúdo. Com esse conceito em mente, a Akad usou a mesma IA do ChatGPT para lançar uma solução de “Bot + Oráculo + Agentes”, uma espécie de assistente virtual que interage com corretores, abre chamados e até auxilia na emissão de apólices. O projeto está só no início, mas já foi reconhecido no Prêmio Antonio Carlos de Almeida Braga de Inovação em Seguros, promovido no último mês de dezembro pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

Outra novidade de 2023 foi o Corretor Digital, aplicação que dá acesso a uma série de ferramentas de apoio às vendas, incluindo a criação de peças para ações de marketing e comunicação em mídias sociais. A seguradora também adicionou novas funcionalidades na Central do Corretor, ambiente onde os profissionais podem mensurar, gerenciar e planejar suas vendas por meio de dashboards e relatórios de apoio. Já no final do ano, lançou um clube de benefícios exclusivo para os corretores parceiros.

A estratégia de aproximação com os corretores passa ainda pela oferta de cursos e treinamentos gratuitos para os parceiros. No ano passado, a Akad promoveu imersões em Bike, Cyber e Transportes, dinâmica que segue este ano, sempre focada em uma linha de produto. Outra novidade será a parceria com a Escola de Negócios e Seguros (ENS) para promover eventos de capacitação.

