Axa no Brasil implementa conjunto de políticas globais de suporte aos seus colaboradores

Companhia reforça seu programa de saúde e bem-estar, Healthy You, com a iniciativa We Care – A AXA no Brasil anuncia que, até o fim de 2024, implementará uma série de políticas globais do Grupo AXA com foco no suporte em áreas de saúde e bem-estar. A iniciativa, batizada de We Care, é focada em dar aos colaboradores espaço para cuidar de si e de parentes próximos, buscando maior equilíbrio em momentos importantes da vida.

A iniciativa está baseada em quatro pilares:

Apoio aos cuidadores: 5 dias de licença remunerada ao ano para suporte a familiar imediato que necessite de cuidado;

Política parentalidade:

Aumento da licença de coparentalidade de 4 semanas para para 60 dias; 5 dias de licença remunerada e recomendação de trabalho em home office para quem está se recuperando do tratamento de fertilização in vitro (FIV). Nesses casos, cônjuges e companheiros podem ter acesso a 2 dias de licença remunerada por acontecimento; Em caso de perda gestacional, 5 dias de licença para colaboradoras impactadas e até 4 meses para as que tenham a experiência de um natimorto. Em ambos os casos, a licença é remunerada;

Política de Violência Doméstica/intrafamiliar e Violência Sexual:

apoio com um conjunto de medidas aos colaboradores vítimas desses tipos de violência, incluindo suporte emergencial por meio da assistência social vinculada ao Conte Comigo (Programa de Assistência Profissional) e integridade física suportada pela Assistência Médica, além de 5 dias de licença;

Cuidados com problemas de saúde menstrual, menopausa e andropausa: flexibilidade no trabalho por meio do home office nesses períodos.

O Vice-Presidente de RH, Jurídico, Compliance e Sustentabilidade e General Secretary da AXA no Brasil, Alexandre Campos, ressalta que o We Care é parte da evolução da seguradora, trazendo um olhar mais humano na forma de lidar com situações pessoais de seus colaboradores. “O propósito do nosso negócio é oferecer proteção e tranquilidade e queremos estender isso aos nossos colaboradores, oferecendo uma série de benefícios adicionais, muito em linha com nosso posicionamento ESG.”, afirma.

Sobre a AXA no Brasil

A AXA, um dos maiores grupos seguradores do mundo sediado em Paris, na França, está presente em 51 países. Com mais de 145 mil funcionários e distribuidores, a companhia atende cerca de 93 milhões de clientes em todo o mundo. No Brasil, a AXA iniciou suas operações em 2015 e, hoje, oferece uma linha completa de seguros do pequeno ao grande risco para empresas de todos os portes – Riscos Patrimoniais, Vida, Responsabilidade Civil, D&O, E&O, entre outros. Também oferece proteção para Pessoas Físicas, por meio de parcerias com grandes varejistas e instituições financeiras. A empresa mantém escritórios-sede em São Paulo e no Rio de Janeiro e conta com 15 filiais comerciais para cobrir as cinco regiões do país.