Presidente da Aconseg-SP planeja seguir rota de crescimento em 2024

Plano de atuação de Ricardo Montenegro à frente da Aconseg-SP consiste em revitalizar o mercado no interior, que possui grandes oportunidades, e mais proximidade com as seguradoras e os corretores – O engenheiro civil e CEO da Montenegro Assessoria, Ricardo Montenegro, assumiu em janeiro deste ano a presidência da Aconseg-SP. Inicialmente, ele dará continuidade ao trabalho executado pelas gestões anteriores, especialmente das duas últimas das quais fez parte.

“Foram períodos de muito conhecimento junto aos meus colegas. Agora, o que queremos acrescentar são novas ideias, sugestões, programas e treinamentos que fizeram parte de nossa proposta nas eleições”, comenta.

Montenegro focará a sua gestão nos associados. “O importante é que nosso associado esteja bem estruturado, com boas parcerias, atingindo suas metas e fortalecido financeiramente. Nossas empresas necessitam de investimento de seus gestores para atender a demanda do mercado. Temos que investir em pessoas, em equipamentos e até em novas estruturas, caso exista oportunidade de negócios”, diz.

A diretoria eleita para o biênio 2024-2025 é composta por Milton Ferreira (vice-presidente), Mônica Dargevitch (diretora Administrativa), Maria Guadalupe (diretora para o Interior), Alberto Novais (diretor Financeiro) e Marcos Holanda (presidente do Conselho). Como conselheiros estão Jorge Teixeira Barbosa, Wilson Lima e Luiz Felipe Baeta.

Novidades

Segundo o presidente, uma novidade será a criação de Comissões Técnicas para aproveitar a diversidade de qualificação do corpo de funcionários, comerciais e gestores das assessorias. “Já temos um programa junto às seguradoras que queremos mais participação de nossas afiliadas. A partir de nossas primeiras reuniões, verificaremos com os associados quais se interessam em participar destas comissões, trazendo maior agilidade e crescimento de nossas operações junto às companhias parceiras”.

A sucessão também já passa a ser pauta dentro das assessorias. Segundo o novo presidente, há a intenção de criar um projeto para ajudar as assessorias nesse aspecto. “A ideia é passarmos para nossos associados uma estrutura de profissional ou profissionais que possam dar suporte às assessorias que já têm encaminhado em suas estruturas filhos e parentes de sócios-fundadores que, com o tempo, terão sua aposentadoria merecida, porém deixarão suas empresas nas mãos de profissionais mais estruturados e habilidosos, não simplesmente pelo vínculo familiar”, prevê.

Outra pauta importante é a criação de um programa social. “Estamos analisando quais programas sociais se enquadram ao perfil da Aconseg-SP. Ainda temos que criar essa nossa estrutura e à posteriori apresentar em Assembleia quais são os programas mais interessantes”, antecipa.

A Aconseg-SP abrange assessorias da capital e do interior do estado de São Paulo, inclusive uma bandeira da nova gestão é a criação de mais oportunidades aos parceiros do interior. “Na capital temos muita oferta, porém, no Interior algumas seguradoras permanecem com suas filiais e acreditam que não necessitam do apoio e parceria das assessorias. Iremos promover uma checagem entre as grades das corretoras da região e ver se podemos acelerar o processo e crescimento local”.

Legado

Montenegro destaca que possui como grande legado as parcerias importantes com seguradoras e operadoras. “O sucesso tem que ser para ambas as partes. Da mesma forma como nossas parceiras nos colocam metas anuais, também temos que transmitir nossas condições de operação se temos condições ou não de realizar e se tivermos dificuldades apresentarmos paras as companhias quais são. Além de fortalecer esta parceria entre as assessorias e as seguradoras e operadoras, temos que buscar um sucesso em conjunto. Tem de ser bom para as duas partes”, diz ao ressaltar que o mercado deve busca um crescimento em conjunto.

A Aconseg-SP iniciou 2024 com 41 associadas, mas já há assessorias interessadas em fazer parte do seleto rol. Os tradicionais almoços mensais no Terraço Itália terão continuidade durante o ano. Inclusive, a primeira companhia a participar será a Allianz Seguros.

“Pretendemos manter o padrão de crescimento dos últimos anos. Os números são impressionantes e dão à Aconseg-SP uma credibilidade e confiança enormes. Queremos ir adiante e crescer mais”.

Em março, a associação apresentará o seu 8º Relatório Econômico, realizado pelo economista Francisco Galiza.

Quem é Ricardo Montenegro

Engenheiro Civil formado pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), Ricardo Montenegro possui 50 anos de experiência no mercado de seguros, tendo passado por companhias como SulAmérica, Real Seguros, The Home Insurance Company, América Latina (hoje Tokio Marine) e Generali.

Fundou a Montenegro Seguros em agosto de 1995. A assessoria é especializada em seguros empresariais de engenharia, grandes Indústrias e riscos declináveis, com grande viés no suporte técnico e também apoio comercial aos corretores de seguros.

Sobre a Aconseg-SP

A Associação das Empresas de Consultoria e Assessoria em Seguros do Estado de São Paulo foi instituída em 2002 com 14 sócias-fundadoras. Hoje, a Aconseg-SP é composta por 41 assessorias, que atendem a 17 mil corretores de seguros e são responsáveis por um faturamento anual de R$ 2,73 bilhões nas carteiras de Auto, Ramos Elementares, Seguros de Pessoas, Saúde e Demais Ramos, conforme dados do 7º Relatório da Aconseg-SP baseado em números de 2022.

Ricardo Montenegro, presidente da Aconseg-SP