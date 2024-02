Susep concede autorização definitiva para empresa do sandbox operar como seguradora

A Darwin Seguros S.A. efetivou a operação após receber autorização prévia – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) concedeu autorização definitiva para a Darwin Seguros S.A. operar com seguros de danos e de pessoas no Segmento S3 em todo o território nacional. A empresa havia participado da segunda edição do Sandbox Regulatório, sendo a primeira empresa da edição a possuir autorização para conduzir operações como seguradora, sem as restrições do ambiente experimental.

A nova licença para atuação permite a remoção de limitação de número de riscos emitidos e da importância segurada das coberturas nas quais a insurtech já opera, além de facilitar a expansão para outros produtos que não são permitidos no âmbito do Sandbox.

Clique aqui e acesse a Portaria que converteu a autorização da Darwin Seguros S.A. para definitiva:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-dir1/susep-n-125-de-6-de-fevereiro-de-2024-542225317

Sandbox Regulatório

O Sandbox é um ambiente regulatório experimental que incentiva a implantação de projetos inovadores em produtos e serviços a serem ofertados no âmbito do mercado de seguros e que sejam desenvolvidos ou oferecidos a partir de novas metodologias, processos, procedimentos, ou de tecnologias existentes aplicadas de diversos modos.

As sociedades participantes do Sandbox podem testar – sob a supervisão da Susep – novos produtos, serviços ou novas formas de prestar serviços tradicionais. A Susep, com isso, pode avaliar os benefícios e riscos relacionados a cada inovação e a necessidade de realização de ajustes, seja no modelo de negócios ou mesmo na regulamentação vigente. Entre os pontos positivos do projeto, destaca-se a possibilidade de inovação no mercado de seguros, com a manutenção das principais salvaguardas regulatórias.

Ao todo, foram avaliados 11 projetos no primeiro edital do Sandbox e 21 no segundo. A Susep vem analisando os resultados dos primeiros editais e já se prepara para uma terceira edição, prevista para o primeiro semestre deste ano. A autarquia pretende trazer os temas de transformação ecológica, inovação tecnológica e inclusão social para a centralidade do programa.

Saiba mais sobre o Sandbox Regulatório clicando aqui:

https://www.gov.br/susep/pt-br/assuntos/copy_of_sandbox-regulatorio