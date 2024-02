CORPe firma parceria com a operadora Plano de Saúde São Lucas para atuação na região norte mineira

São três opções de planos por adesão, atendendo a todos os perfis de clientes – A CORPe Saúde, administradora de benefícios em expansão por todo o país, acaba de firmar parceria com a operadora Plano de Saúde São Lucas, sediada em Montes Claros-MG, para atendimento na região norte mineira, onde atua há mais de 30 anos. O lançamento desta parceria ocorreu nesta terça-feira, 06 de fevereiro, em evento em Montes Claros.

A operadora oferece rede credenciada com mais de 400 clínicas, hospitais e prestadores de serviços médicos em várias cidades do Norte de Minas. Recentemente, passou a disponibilizar aos beneficiários do Plano São Lucas atendimento nos serviços de emergência em qualquer lugar do Brasil pela rede ABRAMGE.

Sua rede própria conta com três estruturas: São Lucas Select – Assistência personalizada e cuidado imediato aos beneficiários, sem nenhum custo extra de consulta para planos específicos; Hospital São Lucas de Salinas – Atendimento de excelência em diversas especialidades para a população de Salinas e região; e Clínica SEI 24h – Atendimento pediátrico todos os dias da semana, inclusive feriados, com os melhores médicos da região.

O gerente Comercial da CORPe Saúde, Manoel Fontes, garante que será uma excelente opção para quem busca o custo-benefício de uma assistência para consultas e exames, acesso aos melhores profissionais e hospitais da região, seja para consultas ou urgências. “Teremos três opções de planos por adesão – São Lucas Basic, São Lucas Mais e São Lucas Prime – atendendo a todos os perfis de clientes”, diz.

Daniel Ribeiro, gestor Comercial do Plano de Saúde São Lucas, enfatiza que a parceria com a CORPe representa não apenas um marco para a operadora, mas, acima de tudo, uma oportunidade única para oferecer soluções abrangentes e de qualidade para a saúde da população de Montes Claros e região.

“Montes Claros é uma cidade pulsante, repleta de potencial econômico e humano, e estamos entusiasmados em fazer parte dessa jornada. A CORPe, com sua visão inovadora, e o Plano de Saúde São Lucas, com sua tradição e comprometimento com a saúde, são parceiros fundamentais nessa empreitada”, afirma.

Sobre a CORPe Saúde

Fundada em 2013, a CORPe Saúde hoje possui sede em Alphaville (São Paulo), e operações em 20 estados mais Distrito Federal. Atualmente, conta com a parceria ativa de mais de 3,5 mil corretores que atuam no segmento de saúde, e, em seu cadastro geral, mais de 10 mil corretores já venderam produtos com a empresa. O portfólio contempla produtos de mais de 50 operadoras de todo o Brasil.

Cláudio Pardal (diretor Comercial da CORPe), Thiago Godinho (gerente de Mercado da operadora Plano de Saúde São Lucas) e Dirceu Canal (presidente da CORPe)