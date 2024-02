EZZE Seguros atinge primeiro R$ 1 Bi em prêmios emitidos

A EZZE Seguros atingiu a marca de R$ 1.018 bilhão em prêmios emitidos em 2023, número que trouxe um crescimento de 37% comparado aos R$ 743 milhões em 2022. O montante representa um fato inédito para a companhia que, além de crescer nos produtos em que já atuava, tem investido na ampliação de seu portfólio.

“Chegar a R$ 1 bilhão em tão pouco tempo evidencia que atingimos o objetivo estratégico de nos tornarmos uma empresa multiproduto e multicanal. Consolidamos os produtos que tínhamos e lançamos novos seguros que já trazem resultados positivos. Isso graças ao comprometimento e empenho de toda a nossa equipe”, enfatiza Bruno Cals, vice-presidente Financeiro da EZZE Seguros.

A EZZE comercializa mais de 80 produtos em todo o Brasil por meio de diferentes canais de distribuição, inclusive junto ao cliente final, com o lançamento do Seguro Automóvel, no último trimestre de 2023, primeiro de muitos outros programados para 2024 na área de linhas pessoais.

“A conquista do primeiro R$ 1 bilhão veio com a execução da estratégia planejada nestes 4 anos e pouco de operação e, o mais importante, é que atingimos esse patamar de forma lucrativa, o que mostra a robustez e o potencial de crescimento da nossa companhia. Agora iniciamos uma nova fase que é a de promover o reconhecimento da EZZE junto a diferentes públicos, por isso investimos na vertente do marketing esportivo com foco na expansão e fortalecimento de nossa marca”, finaliza o CEO da EZZE Seguros, Richard Vinhosa.

Richard Vinhosa, CEO da EZZE Seguros