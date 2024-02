Faturamento do Grupo Bradesco Seguros cresce 11,8% em 2023, totalizando R$ 106,6 bilhões

Lucro líquido atingiu R$ 8,9 bilhões, o que representa aumento de 32,2% frente a 2022 – O Grupo Bradesco Seguros registrou, em 2023, faturamento de R$ 106,6 bilhões, o que representa expansão de 11,8% frente ao montante obtido em 2022. O lucro líquido atingiu R$ 8,9 bilhões, registrando aumento de 32,2% na comparação anual, com evolução significativa do ROAE de 18,9% para 22,4%.

O crescimento do faturamento, a estabilidade do Índice de Sinistralidade e as boas performances do índice de comercialização e da margem financeira contribuíram para o avanço do Resultado das Operações, que somou R$ 17,9 bilhões no ano, alta de 21,1% em relação a 2022, dentro do guidance estabelecido para o período, no intervalo de 21% a 25%.

As Provisões Técnicas do Grupo cresceram 11,4%, chegando a R$ 361 bilhões, e os Ativos Financeiros evoluíram 11,1%, para R$ 381 bilhões. Em indenizações e benefícios, foram pagos R$ 54 bilhões em 2023, alta de 11,3% em relação a 2022.

A evolução do modelo comercial da companhia, que proporcionou ainda mais autonomia às áreas de negócios, e os investimentos em tecnologia e inovação nos últimos trimestres, com a adoção de ferramentas e processos mais ágeis, gerando melhorias nas jornadas tanto do cliente quanto do corretor, foram os principais vetores para a conquista dos bons resultados.

A estratégia contemplou, entre outras iniciativas, o emprego de inteligência artificial no Portal de Negócios, ambiente desenvolvido pelo Grupo Segurador para auxiliar seus parceiros comerciais a incrementar vendas e otimizar a rotina de trabalho, maior oferta de produtos sob medida e a ampliação do foco na multicanalidade, oferecendo ao cliente mais opções para interagir com a empresa quando e como desejar.

Em Saúde, a Atlântica Hospitais e Participações, empresa controlada da Bradseg Participações e integrante do Grupo Bradesco Seguros, reportou, em dezembro, acordo para criação de uma joint venture com a Rede Mater Dei de Saúde para a construção de um novo hospital no bairro de Santana, em São Paulo (SP). O empreendimento marcará a chegada, à capital paulista, da rede hospitalar mineira, que possui dez ativos de saúde distribuídos por quatro estados. A construção ficará a cargo da BSP Empreendimentos Imobiliários, empresa que também integra o Grupo Bradesco Seguros.

A Bradesco Saúde celebrou, em 2023, o aniversário de dez anos do programa Meu Doutor, que superou a marca de três milhões de atendimentos. Visando a qualidade de vida e o bem-estar de pessoas obesas, a empresa lançou, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein, o programa Meu Doutor – Obesidade, que conta com equipe multiprofissional.

Já a Bradesco Vida e Previdência intensificou, no último trimestre do ano, a estratégia de ampliação da distribuição de planos de previdência privada e seguros de vida para além do balcão bancário, seja via corretoras de seguros, assessorias, escritórios de investimentos ou parcerias com empresas não financeiras.

Também houve avanço na atuação da Plataforma de Relacionamento de Vida e Previdência junto ao público de alta renda, com ampliação de mais de 10% na base de clientes e aumento de cerca de 15% nas reservas de previdência no segmento, além do crescimento da base de clientes referente a seguros de pessoas.

Em Seguro de Vida, a empresa lançou dois produtos resgatáveis: Seguro Bradesco para Vida Inteira e Viva Mais Bradesco. Além disso, reformulou o produto Empresarial Flexível Capital Global e implementou uma jornada de vendas digital para os corretores mais fluida, intuitiva e dinâmica.

Já em Seguro Auto, com o uso da inteligência artificial para definição de coberturas e orçamentação de avarias, a empresa reduziu em até 10% o tempo de devolução de um automóvel, a partir da comunicação do sinistro.

No segmento de Capitalização, a Bradesco Capitalização lançou em dezembro o Max Natal Bradesco, produto inovador, com sorteio único e premiações de R$ 1 mil a R$ 150 mil, totalizando mais de R$ 1,3 milhão.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.