VIDEOCAST ‘COM VOCÊ CORRETOR’: primeiro episódio de 2024 apresenta desafios do mercado Auto e destaca produtos da Bradesco Seguros

Executivos falam sobre a indústria automotiva e grade completa de produtos disponível para as mais variadas necessidades do cliente – Já está no ar o novo episódio do videocast “Com Você Corretor”, produzido pela Bradesco Seguros. O primeiro episódio de 2024 conta com a participação do Diretor Comercial da seguradora, Leonardo Freitas, e do Superintendente Executivo de Produto Auto, Eduardo Menezes. No episódio, os executivos comentaram sobre os desafios da indústria automotiva e as realizações do último ano no segmento.

O Diretor Comercial, Leonardo Freitas, falou sobre o potencial que a indústria automotiva tem. “O setor automotivo é um setor pujante, estamos falando de uma frota de 70 milhões de veículos no país, na qual apenas 30% deles são segurados, o que mostra muito espaço para avançar.

Durante a conversa, os executivos falaram da gama de produtos da Bradesco Seguros, que vem contribuindo para a expansão do segmento, destacaram as soluções e novidades que a seguradora oferece para seus clientes. Um dos destaques foi o Seguro Auto Light, uma solução completa e mais acessível que passou a aceitar veículos de até 20 anos de idade e até R$ 100 mil. Segundo o superintendente Eduardo Menezes, este produto pode sair até 30% mais barato.

O executivo também reforçou modalidades de produtos que podem atender necessidades específicas, sendo também um impulsionador para expandir o mercado. “Um dos destaques é o Assistência Total, um seguro RCF, que também dispõe de assistências tanto para o veículo como para a residência do segurado, além de sorteios. A reformulação do Seguro Caminhão também foi uma das novidades do ano, a seguradora passou a oferecer, além da cobertura do veículo, coberturas para o caminhoneiro, como para Despesas Médicas e Hospitalares do profissional, assistência funeral e assistência residencial.”, destacou Menezes.

Os executivos também falaram da importância do segmento de carros elétricos, destacando as coberturas que a Bradesco Seguros passou a oferecer, como para cabo e carregador portátil e reboque para posto de recarga mais próximo, em caso de falta de bateria, dentre outras. “A gente vem aprendendo sobre o ramo de carros elétricos e continuaremos investindo nisso, dada a relevância que cada vez mais vemos no portifólio de veículos da seguradora, complementou Eduardo.

Leonardo finalizou reforçando a importância dos corretores de seguros para o sucesso das novidades no produto Auto. “A consultoria especializada e técnica dos nossos protagonistas do setor, os corretores de seguros, é o grande diferencial para os negócios”, ressaltou ele.

O episódio já está no ar e pode ser assistido no canal da Bradesco Seguros no YouTube: Bradesco Seguros – YouTube.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 7 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/23) e de R$ 791 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/23). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 12,5% (até nov/23) em market share de automóveis no mercado e 15,7% (até nov/23) de market share em residencial.