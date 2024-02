Serviços adicionais oferecidos pelas seguradoras podem representar economia e comodidade aos consumidores

Pesquisas mostram que essa é uma demanda crescente do mercado – Muito além de preços e condições de pagamento, a contratação de um seguro exige do consumidor atenção para observar, especialmente, as coberturas oferecidas. A regra vale para seguros de vários segmentos, do residencial ao vida, e pode representar economia e comodidade. Essa tem sido, inclusive, uma demanda crescente no mercado.

Uma pesquisa mundial realizada pela Dynata em 14 países apontou uma preocupação dos consumidores em buscar uma experiência que vai além do pagamento do sinistro. Entre os entrevistados, 41% da geração Millennials têm interesse, até mesmo, em pagar mais para ter cobertura de proteção de riscos em seguros de vida, por exemplo.

Ao pesquisar um seguro, a dica é observar todos os serviços oferecidos nas coberturas para garantir a proteção desejada. O seguro residencial, por exemplo, pode incluir serviço de chaveiro, bombeiro e até reparo de eletrodomésticos danificados por pane elétrica. O diferencial das empresas dos segmentos nesses casos é oferecer aos clientes esses serviços e comodidades na própria cobertura básica, sem que seja necessário um investimento adicional.

O Gerente de Sinistro da Pottencial Seguradora, Alexsandro Silva, explica que, na carteira de seguros patrimoniais, a empresa oferece coberturas abrangentes nas apólices básicas, o que normalmente não é comum em todas as empresas do mercado. “A Pottencial oferece, como diferencial, por exemplo, coberturas para prejuízos causados em colheitadeiras que foram danificadas por pedras ou outros objetos, sem necessidade da contratação de clausula adicional. Também garantimos a indenização para danos em equipamentos decorrentes de tombamentos, vendavais, alagamentos, danos ocorridos durante o transporte, e até mesmo em roubos e furtos qualificados na cobertura básica, além da possibilidade da contratação da cobertura de furto simples, ou seja, o desaparecimento inexplicável do equipamento”, destaca.

As informações foram compartilhados em uma live sobre sobre Sinistros de Seguros Patrimoniais, realizada no final de janeiro, e aberta a 150 parceiros. Também presente na transmissão, o Head de Canais Estratégicos da Pottencial, Paulo Marchezine, explicou que a companhia costuma realizar uma consultoria no mercado para entender os serviços que os consumidores precisam. “É importante ter atenção à dinâmica do cliente, saber como e onde o equipamento vai trabalhar para que a empresa possa dimensionar as coberturas necessárias para que os clientes fiquem sempre bem protegidos”, alerta.

Para que essas coberturas sejam garantidas, é importante que o consumidor se resguarde para comprovar causas e circunstâncias dos sinistros, garantindo o envio das documentações. Mas para que esse processo seja facilitado, a Pottencial conta com uma plataforma de serviços que simplifica os processos de análise, garantindo indenizações mais rápidas aos beneficiários. “Temos vistoria remota e por imagem, o que denominamos “Fast Track”. Mudamos de patamar em relação à prestação de serviço para termos uma agilidade maior. Isso contribui para diminuição do prazo e a qualidade dos nossos serviços”, destaca Alexsandro.

Sobre a Pottencial Seguradora

A Pottencial Seguradora tem os pilares de tecnologia, pessoas e foco no cliente como principais aliados no desenvolvimento de soluções para tornar a contratação de um seguro cada vez mais ágil e simples. Fundada em 2010 em Belo Horizonte, a Pottencial é líder nacional do seguro Garantia desde 2017 e a vice-líder do Fiança Locatícia desde 2018. Além desses produtos, a Pottencial oferece ainda, em todo o país, os seguros Imobiliário, Residencial, Empresarial, Máquinas e Equipamentos, Riscos de Engenharia, Seguro Garantia Estendida de Máquinas e Equipamentos e o último lançamento, Vida.

