Allianz Seguros anuncia nova diretoria de Vida e entrada de executivo

Com o objetivo de expandir os negócios de Vida no Brasil, a Allianz Seguros cria uma diretoria exclusiva para este segmento. A área será liderada por Eric Dannemann Lundgren, com reporte direto a Eduard Folch, presidente da companhia. Eric Dannemann Lundgren conta com 25 anos de experiência no mercado segurador, tendo começado neste setor no Grupo Allianz, onde liderou negócios de países da América Latina e Benelux (Bélgica, Holanda e Luxemburgo), além da Espanha, Portugal, Grécia e Turquia. No currículo, também soma passagens por grandes empresas, entre elas Prudential Financial, AgroBrasil e SCOR Brasil Resseguros, e também apoiou a startup IZA.

“Estou muito feliz em retornar para esta casa que já me acolheu por 15 anos. Agora, volto à Allianz para cuidar de uma carteira com grande potencial de mercado. Temos apetite e queremos nos desenvolver, sobretudo, nas soluções voltadas ao Vida Individual, Vida em Grupo, Acidentes Pessoais e seguro Viagem”, pontua.

Eric é economista e pós-graduado em Finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e possui MBA em Administração, pela Cranfield School of Management, e curso de especialização em M&A, pela The Wharton School.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.