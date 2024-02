MAPFRE abre canal de atendimento em Libras para clientes PCD

Segurado pode acessar link que o coloca em contato com um intérprete, que intermediará o diálogo com a seguradora – A MAPFRE, uma das maiores empresas do mercado segurador e financeiro do mundo, está sempre se empenhando para oferecer soluções cada vez mais personalizadas para seus clientes, quaisquer que sejam as suas necessidades. E agora ela traz uma novidade que representa um apoio importante para aqueles segurados que são pessoas com deficiência (PCD).

Garantindo um direito que está previsto no Decreto 11.034/22, a MAPFRE está operando, desde o dia 29 de dezembro de 2023, o seu canal de atendimento em Libras, destinado ao público PCD.

O atendimento é prestado por intermédio de uma empresa especializada, a Pessoalize. Ao acessar um link disponível no site da MAPFRE, o segurado inicia uma videochamada com o intérprete da Pessoalize e explica suas necessidades, podendo se expressar na linguagem brasileira de sinais ao longo de toda a jornada de atendimento.

Saiba como acessar

https://mapfre.emlibras.com/fila

Ao acessar o site da MAPFRE, o cliente deverá clicar na lupa na parte superior da tela, em “Fale Conosco” e, depois, em “Nossos Telefones”. Ao rolar a tela e verificar as opções disponíveis nesse menu, ele chegará à opção “SAC para Atendimento em Libras”. Clicando nessa opção, ele inicia a videochamada. Para prosseguir nessa etapa, porém, ele deverá habilitar o acesso ao microfone e à câmera do celular pelo site da MAPFRE.

Uma vez clicando no link, o segurado deverá aguardar sua vez no atendimento. Quando o SAC fizer a conexão, o intérprete receberá a chamada e se apresentará ao cliente, informando que é da MAPFRE e está à disposição para o atendimento. Nesse momento, o segurado poderá se comunicar com o intérprete usando a língua brasileira de sinais (Libras), permitindo que o intérprete faça a intermediação da solicitação junto ao SAC Auto da MAPFRE.

A partir daí, a MAPFRE solicitará as informações que forem necessárias para localizar o seguro ou entender as necessidades desse cliente, e o intérprete seguirá com a intermediação até que o chamado seja concluído.

Caso a demanda seja de outro departamento, como SAC Demais, Assistência 24h, Sinistro, será necessário fazer uma transferência assistida. Além disso, a central 0800 de atendimento ao deficiente auditivo continua disponível.

“O SAC da MAPFRE sempre se empenhou em prestar um serviço rápido e assertivo, que consiga endereçar as necessidades de todos aqueles que buscam o apoio da seguradora. A facilidade do atendimento em Libras é um acréscimo importante, que ajudará a MAPFRE a estar ainda mais presente na vida dos segurados, contemplando um grupo que merece ser atendido com todo o cuidado”, afirma Patrícia Rossi, Diretora do Centro de Serviços Compartilhados, Processos e Automação da MAPFRE.

Sobre a MAPFRE – No País desde 1992, a MAPFRE é um grupo multinacional que forma uma das maiores companhias de prestação de serviços nos mercados segurador e financeiro. No primeiro semestre de 2023, suas receitas globais atingiram 17 bilhões de euros. Especialista em suas áreas de negócio, atua no Brasil em seguros, previdência, investimentos, consórcios, capitalização e assistência a residências e veículos.

Com o propósito “Cuidamos do que é importante para você”, a MAPFRE está ao lado de mais de 31 milhões de clientes e 32 mil colaboradores em todo o mundo. A companhia ainda adota compromissos internacionais como os Princípios para a Sustentabilidade em Seguros (PSI) e integra o Pacto Global da ONU (Organização das Nações Unidas), além de manter a Fundación MAPFRE, instituição sem fins lucrativos, que promove e investe em iniciativas e pesquisas voltadas ao bem-estar social.