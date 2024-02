Setor de seguros cresce 9% em 2023 e supera R$380 bilhões arrecadados

Dados fazem parte do Relatório Síntese Mensal de Dezembro de 2023 – A Superintendência de Seguros Privados (Susep) acaba de divulgar o seu relatório Síntese Mensal de Dezembro de 2023, com dados do setor de seguros referentes a todo o ano. Segundo o relatório, a arrecadação do setor supervisionado no acumulado de 2023 foi de R$ 388,03 bilhões, representando um crescimento de 9% em relação ao ano anterior.

O superintendente Alessandro Octaviani destaca o desempenho do setor e observa que é possível obter resultados ainda mais expressivos, incentivando o acesso ao seguro: “Nosso setor continua pujante e mesmo nas adversidades segue com crescimento acima de muitos mercados. Conforme previsto no nosso Plano de Regulação, a Susep aprofundará em 2024 o incentivo ao acesso, com a Política Nacional de Acesso ao Seguro. Apesar do excelente resultado, temos uma quantidade baixa de pessoas com seguros no país, portanto temos um mercado imenso a desenvolver, o que é uma oportunidade rara entre as grandes economias mundiais”, afirma.

O documento apresenta ainda os valores que retornaram à sociedade através de indenizações, resgates e sorteios: um total de R$ 221,63 bilhões injetados na economia em 2023.

Os segmentos de seguros de danos e pessoas, excluindo-se o VGBL, fecharam o ano de 2023 com uma arrecadação de R$ 187,63 bilhões, um crescimento de 9,62% em relação ao ano de 2022, quando a arrecadação foi de R$ 171,16 bilhões.

Nos seguros de pessoas, o seguro de vida atingiu o montante acumulado de R$ 30,37 bilhões em 2023, valor que representa um crescimento de 12,4% em relação ao ano anterior.

Entre os produtos de previdência, o PGBL apresentou, em 2023, uma arrecadação 9,9% superior ao ano de 2022, totalizando R$ 13,93 bilhões no ano. No mês de dezembro de 2023, as contribuições do PGBL somaram R$ 3,57 bilhões, representando mais que 25% das contribuições de todo o ano.

Ainda de acordo com o relatório, os produtos de capitalização tiveram alta de 5,55% na receita de 2023, em comparação ao ano de 2022. Foram arrecadados R$ 29,97 bilhões em 2023.

Estes e outros destaques estão detalhados no relatório Síntese Mensal de dezembro, que pode ser acessado no site da Susep.

https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/dados-estatisticos/anos/2023

Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, acesse o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, o Painel Susep:

https://www2.susep.gov.br/safe/menuestatistica/pims.html