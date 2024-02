Bradesco Saúde reconhece corretores que se destacaram na 1ª edição do programa Meu Primeiro SPG

Iniciativa tem como foco incentivar mais parceiros comerciais a atuar nos ramos Saúde e Dental nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste – A Bradesco Saúde recebeu em sua sede, no Rio de Janeiro, representantes das corretoras de seguros que se destacaram na 1ª edição do programa Meu Primeiro SPG. A iniciativa, que contemplou profissionais das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, teve como objetivo incentivar mais corretores a atuar com foco nos produtos de Saúde e Dental para pequenas e médias empresas.

Durante cinco meses, 75 corretores, que antes não operavam nesses segmentos, passaram por um treinamento exclusivo, para que pudessem conhecer o funcionamento do setor de saúde suplementar e os produtos do portfólio e aproveitar as oportunidades comerciais nos ramos Saúde e Dental. Na visita, os destaques também tiveram a oportunidade de conhecer como funciona a operação de uma seguradora de saúde.

Corretoras reconhecidas:

·Beneficium Seguros e Investimentos (Ceará);

·Êxito Corretora de Seguros (Pernambuco);

·JVS Corretora de Seguros (Sergipe);

·Prime Seguros (Sergipe);

·Rodobras Administração e Corretora de Seguros (Goiás);

·Rodoprime Corretora de Seguros (Bahia).

“Temos certeza de que agregar os ramos de saúde e dental às carteiras é um ganho para todos, já que se trata de um produto extremamente relevante para empresas e para as famílias brasileiras. Esta é a primeira turma do programa Meu Primeiro SPG, de muitas que ainda queremos realizar. Estamos aqui para reconhecer o empenho de todos, reforçar o apoio do nosso time comercial e agradecer aos participantes por terem aceitado o desafio”, destacou Flávio Bitter, diretor-gerente da Bradesco Saúde, ao receber os corretores.

O superintendente-executivo de planejamento comercial da Bradesco Saúde, Carlos Rogoginsky, também ressaltou a importância da parceria da Bradesco Saúde com os corretores: “Somos um facilitador e queremos estar sempre próximos para levar ainda mais conhecimento, assim como ouvir as demandas. Com uma oferta direcionada e qualificada, todos têm condição de atender às necessidades de cada cliente”.

Após a recepção aos destaques da turma inaugural do Meu Primeiro SPG, os corretores visitaram diversas áreas da Bradesco Saúde, como liberação médica, operação, retenção, entre outras.

“Todos os participantes são vencedores. Os novos corretores se juntam à nossa força-tarefa no atendimento de excelência. Levá-los para conhecer a Bradesco Saúde é uma forma de proporcionar um conhecimento ainda maior sobre a nossa operação, para trabalharmos ainda mais conectados”, reforçou Pablo Guimarães, superintendente-executivo comercial da Bradesco Saúde para as regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Meu Primeiro SPG apresentou os segmentos de Saúde e Dental às corretoras

A primeira turma do programa Meu Primeiro SPG durou de julho a novembro de 2023. Para preparar os corretores a atuar nos novos segmentos, a iniciativa contou com uma trilha de formação e reciclagem sobre os produtos, por meio da plataforma UniverSeg, e com grupos de trabalho para o desenvolvimento de estratégias adequadas às realidades das empresas, além de encontros para avaliação dos corretores.

Os participantes tiveram, ainda, o apoio das equipes comerciais da seguradora, para atuação integrada na identificação de oportunidades em cada mercado, seja na prospecção de novos clientes, seja na prática do cross sell na própria carteira.

Sobre a Bradesco Saúde

O Grupo Bradesco Saúde é líder consolidado do mercado de planos e seguros privados de saúde, com maior destaque no segmento de planos coletivos, para empresas de todos os tamanhos, atuando em todas as regiões geográficas do país. Hoje atendendo a cerca de 3,9 milhões de beneficiários, e presente em aproximadamente 1,4 mil municípios do país, a Bradesco Saúde e sua controlada Mediservice contam com ampla rede médica referenciada composta por mais de 40 mil prestadores médico-hospitalares, mais de 3,2 mil hospitais e mais de 10,3 mil serviços de diagnósticos e análises laboratoriais. No primeiro semestre de 2023, as empresas do Grupo Bradesco Saúde apresentaram, em conjunto, faturamento de R$ 19,02 bilhões, crescimento de 20,69% em relação ao mesmo período no ano anterior.