Zurich anuncia Eduardo Fazio na diretoria regional RJ/ES/N/NE

Fazio é graduado em Administração de Empresas com MBA em Liderança Organizacional e tem 27 anos de experiência no mercado, com passagens anteriores por grandes seguradoras. Fazio já fez parte do time da Zurich e, nesse retorno, o executivo assume a diretoria regional RJ/ES/N/NE da companhia para dar continuidade às estratégias de negócios.

O diretor executivo de Distribuição da Zurich no Brasil, Marcio Benevides comenta a chegada do novo executivo e evidencia que a companhia segue atenta para fazer a diferença na região. “Estamos confiantes na chegada de Fazio para seguirmos aprimorando a jornada dos corretores e clientes. Tenho certeza de que com sua experiência e conhecimento do mercado teremos resultados ainda mais expressivos”, finaliza.

Sobre a Seguradora Zurich

A Seguradora Zurich soma seu conhecimento de mais de 80 anos no Brasil à sua experiência internacional para oferecer soluções de seguros para pessoas e empresas brasileiras, tendo no centro de sua estratégia as necessidades dos clientes. A atuação da Zurich no Brasil é uma das maiores na América Latina, contribuindo para o desenvolvimento social, econômico e sustentável do país. Com este objetivo, a Zurich dispõe de produtos e serviços sob medida para este mercado e contribui com projetos de impacto para a comunidade, como o Zurich Forest, que apoia o reflorestamento e a restauração da biodiversidade no Brasil, refletindo a ambição global da seguradora de se tornar uma das empresas mais responsáveis e com maior impacto no mundo. Saiba mais aqui. A Seguradora Zurich integra o Zurich Insurance Group (Zurich), um segurador líder multilinha que serve tanto pessoas físicas como empresas em mais de 200 países e territórios. Fundada há mais de 150 anos, a Zurich vem transformando o setor segurador. Além de fornecer proteção por meio dos seguros, disponibiliza cada vez mais serviços de prevenção, como por exemplo os serviços que promovem o bem-estar e os que reforçam a resiliência climática. O Grupo Zurich tem cerca de 60 mil colaboradores e tem sede em Zurique, na Suíça. O Zurich Insurance Group Ltd (ZURN) está cotado na SIX Swiss Exchange e tem um programa de American Depositary Receipt (ZURVY) de nível I, que é negociado livremente no OTCQX.