Corretores da Allianz poderão curtir show do Jota Quest, no Allianz Parque

A campanha é voltada aos parceiros que atuam nos ramos Residência, Empresa e Empresa PME. Corretores assistirão à apresentação no camarote – A Allianz Seguros apresenta a primeira campanha de vendas do Alliadoz+Prêmios 2024. Válida até o dia 31 de março, a ação “Jota Quest – JOTA25 Arenas” levará ao Allianz Parque os 23 corretores mais bem posicionados no ranking nacional, mais um acompanhante, para aproveitarem de camarote o show comemorativo do Jota Quest, uma das maiores bandas do pop rock nacional, que completa 25 anos de carreira.

A campanha é voltada aos corretores ativos dos segmentos Topázio, Esmeralda, Diamante e Private que atuam com os produtos da companhia nos ramos Residência, Empresa e Empresa PME. Aos parceiros de negócios premiados que residem fora de São Paulo, também serão oferecidas passagens aéreas, hospedagem e traslado.

“Por meio do Alliadoz+Prêmios, um dos pilares do programa Alliadoz, os corretores não só têm a possibilidade de vivenciar experiências únicas e exclusivas no Allianz Parque como também diversificar o seu portfólio para atuar, de forma cada vez mais ampla, no mercado segurador”, declara Karine Barros, diretora executiva Comercial da Allianz Seguros. “Convido todos os nossos parceiros a participarem desta ação que, com certeza, será inesquecível. Vamos juntos viver o melhor”, completa.

Quem pode participar

Participam automaticamente da campanha corretores pessoa física ou jurídica, com registro regular na Susep e cadastros ativos na Allianz. As pontuações envolvem metas de incremento de PEL (Prêmio Emitido Líquido) que, quando alcançadas de forma integral, são transformadas em pontos. O corretor ganha pontos a cada R$ 5 mil de incremento emitidos em prêmio líquido nos produtos participantes.

Para mais informações sobre a ação “Jota Quest – JOTA25 Arenas” e detalhes sobre a pontuação, os corretores podem acessar o AllianzNet.

No Brasil há mais de 115 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 63 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 25 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Karine Barros, diretora executiva Comercial da Allianz Seguros.