Desde a sua criação, em 2015, a ASAS opera no ramo Aeronáutico, segmento em que construiu sólida autoridade na subscrição e em toda a operação e gerenciamento de seguros e resseguros. Neste artigo, abordamos características e diferenciais do produto ASAS, com informações valiosas para o dia a dia do corretor de seguros. Para isso, conversamos com Vinícius Anderaos, Gerente de Subscrição de Seguros Aeronáuticos, que explica tudo sobre o Seguro Aeronáutico ASAS.

Como funciona o Seguro Aeronáutico da ASAS?

V. A. Visamos auxiliar os nossos corretores na colocação das suas apólices, com uma equipe técnica e comercial focada em encontrar soluções na medida para cada risco que nos é solicitado. Em relação ao produto, o seguro aeronáutico tem por objetivo amparar todos os riscos que estão relacionados à aviação, oferecendo proteção para aeronaves, drones, responsabilidade civil em caso de acidentes e incidentes aeronáuticos e responsabilidade civil para prestadores de serviços aeroportuários.

Quais as coberturas podem ser contratadas através do produto?

V. A. Na ASAS fornecemos uma carteira ampla de produtos, onde atendemos os nossos corretores parceiros com a expertise e diversificação necessária que o seguro aeronáutico demanda. O nosso portfólio é composto pelos seguintes seguros: Seguro obrigatório RETA para aeronaves tripuladas e drones, Seguro Casco para aeronaves tripuladas e drones, Responsabilidade Civil para aeronaves e drones, Responsabilidade Civil para Hangares, Responsabilidade Civil para Operadores Aeroportuário e Responsabilidade Civil para Administradores de Aeroportos.

Quais os diferenciais do produto oferecido pela companhia?

V. A. Oferecemos aos corretores as mais diversas coberturas adicionais, garantindo aos nossos segurados a proteção necessária para a sua atividade. A nossa subscrição é extremamente detalhada, onde avaliamos cada risco individualmente, encontrando soluções onde o mercado não encontra. A experiência ASAS no mercado latino-americano nos permite avaliar e encontrar soluções para riscos mais restritos, como, por exemplo, casco para drones, aeronaves agrícolas, helicópteros e aeronaves de asa fixa pistonadas e turboélices de até 50 anos.

Comparando a ASAS com o mercado brasileiro, possuímos um tempo rápido de retorno em nossas respostas, possibilitando assim que os nossos corretores tenham vantagens de negociar com o cliente. O Seguro RETA, por exemplo, é realizado através de um sistema de cotação moderno, rápido e eficaz, próprio da ASAS. Neste sistema é possível o corretor realizar a cotação, proposta e emissão da apólice em questão de minutos, fornecendo a agilidade que os nossos parceiros necessitam.

Que tipos de aeronaves são atendidas?

V. A. A ASAS possui um foco estratégico em aeronaves pistonadas, turboélices e helicópteros monomotores. Já para a utilização, temos aceitação para aeronaves privadas, agrícolas e frotas de táxis aéreos. Para drones, avaliamos as mais diversas atividades individualmente.

Como o corretor pode realizar parceria com a ASAS para ampliar a distribuição do produto?

V. A. O corretor poderá nos acionar através do nosso site e e-mails, além de contar com uma equipe comercial que fará o contato inicial e apresentação do nosso sistema de cotações, direcionando à equipe de subscrição que estará à disposição dos corretores para auxiliarem no que for necessário para o fechamento de negócios. Consultem o nosso site: https://asasinsurance.com/