Instituto Sprinkler Brasil é o novo integrante da Coligação Internacional de Normas de Segurança Contra Incêndios

Grupo é responsável por pesquisar, desenvolver, divulgar e implementar globalmente padrões para os setores de construção e imobiliário – O Instituto Sprinkler Brasil, organização sem fins lucrativos dedicada à divulgação de informações sobre o combate a incêndios com uso de sprinklers, é o novo integrante da International Fire Safety Standards (IFSS) Coalition (Na tradução livre, Coligação Internacional de Normas de Segurança Contra Incêndios). O grupo reúne cerca de 80 organizações com objetivo de pesquisar, desenvolver, divulgar e implementar globalmente os padrões adequados para os setores de construção e imobiliário.

A Coligação busca resolver um problema histórico do setor de segurança contra incêndio de normas distintas ou, até mesmo, inexistentes em alguns países. Um de seus propósitos é harmonizar essas normas para que sejam aplicadas em todo o mundo.

Para Marcelo Lima, consultor do ISB, a participação no grupo é essencial para o desenvolvimento e expansão do debate e aplicação de medidas eficazes na prevenção e combate a incêndios no mundo. “Atuamos há 10 anos na conscientização da proteção contra incêndio e certamente poderemos contribuir com informações e boas práticas para fortalecer o setor, principalmente na orientação de normas técnicas, como é o objetivo da IFSS”, diz o especialista.

Lima destaca ainda que o ISB apoiará a troca de experiências e soluções voltadas à área de segurança contra incêndio, independentemente da região.

“Apesar das particularidades de cada país, o incêndio é um fenômeno físico-químico e pode acontecer em qualquer ambiente que não esteja devidamente protegido. Vamos auxiliar no levantamento de dados e produção de materiais visando a reduzir o índice de ocorrências em outros lugares do mundo”, completa.

Para saber mais sobre a IFSS Coalition, acesse: https://ifsscoalition.wordpress.com/

Sobre o ISB (Instituto Sprinkler Brasil)

O Instituto Sprinkler Brasil (ISB) é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão difundir o uso de sprinklers – também conhecidos como chuveiros automáticos – nos sistemas de prevenção e combate a incêndios em instalações industriais e comerciais no País. Fundado em 2011, o ISB defende o uso desta tecnologia como a medida mais eficaz de evitar perdas humanas e materiais.