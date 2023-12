Zul+ lança Corretora para oferecer seguro auto em parceria com as maiores seguradoras do país

A nova funcionalidade é a primeira a permitir que todo o processo, da cotação à contratação, seja feito inteiramente por aplicativo. Facilidade na contratação e preços competitivos serão os diferenciais. Autorizada a operar, em 2023, pela Susep (Superintendência de Seguros Privados), a Corretora Zul+ anuncia o lançamento de um novo serviço de seguros para os usuários do app. O objetivo é proporcionar facilidade e agilidade na contratação, começando pelo seguro auto e, posteriormente, expandindo para outros tipos de seguro, como de celular, residencial e de vida.

O Zul+ é a maior plataforma de serviços para motoristas. Lançado em 2017, o aplicativo passou a integrar o grupo Estapar em 2022, e está disponível gratuitamente em todo o território brasileiro, para iOS e Android. Com funcionalidades que vão desde o parcelamento de tributos – como multas, IPVA e licenciamento -, até o abastecimento via Shell Box e uma tag de pedágio sem mensalidade, o app se tornou uma ferramenta indispensável para o motorista que busca praticidade no dia a dia.

Pela primeira vez, todo o processo – desde a cotação até a contratação – é realizado pelo app de forma rápida e descomplicada, sem a necessidade de deslocamento ou burocracias. Com a redução de custos proporcionada pela digitalização, a Zul+ Corretora também vai conseguir reduzir custos operacionais oferecendo desta forma, valores mais acessíveis do seguro. Outra das vantagens do novo serviço é a parceria estabelecida com as maiores companhias seguradoras do Brasil, a começar pela Porto Seguro, a primeira escolhida para fazer parte dessa iniciativa devido à sua excelência em qualidade e atendimento ao cliente. Assim como a Azul Seguros, que também será disponibilizada no APP.

“Essa iniciativa reforça nosso compromisso em oferecer soluções completas e inovadoras para os motoristas brasileiros. Através do app Zul+, agora nossos usuários poderão contratar seguros de forma rápida e simples, com todo o processo sendo realizado diretamente pelo aplicativo. Além disso, a parceria com as maiores seguradoras do país e os preços competitivos garantem benefícios adicionais aos nossos clientes”, afirma André Brunetta, Diretor de Digital e Inovação da Estapar.

“Nossos parceiros de negócios são fundamentais para levar aos clientes toda a qualidade e o cuidado que só Porto Seguro e Azul podem oferecer. É assim que conseguimos cumprir nosso propósito e estarmos cada vez mais presentes na vida das pessoas”, explica Rivaldo Leite, CEO da vertical Porto Seguro.

Como contratar

Para contratar um seguro pela Zul+ Corretora, basta baixar o aplicativo gratuitamente, fazer o cadastro do veículo e tocar na opção “Seguros” e depois em “Não tenho Seguro”. A partir de um pequeno formulário, juntando com as informações já disponíveis no app, o usuário receberá quase instantaneamente de 2 a 3 propostas. Aí é só escolher a melhor entre elas, acrescentar mais algumas informações e a forma de pagamento e, se aprovado, o veículo já passa a contar imediatamente com o seguro.

“Sabemos que a contratação de um seguro de automóvel pode ser um processo extremamente complexo e desgastante. A verdadeira disruptura ocorre quando a inovação torna o processo antigo obsoleto”, aponta Marco Antonio Gonzaga, Head de Seguros e Diretor Técnico da Zul+ Corretora. “O nosso propósito é criar uma forma tão fácil de contratação de seguro que o nosso usuário faça em poucos minutos o processo inteiro e não tenha mais que se preocupar com isso. Por isso, fomos ao mercado buscar as melhores seguradoras para participar desse projeto.”

Facilidades após a contratação

Depois de contratado o seguro, o Zul+ ainda carrega automaticamente a apólice no app e os telefones da seguradora. Assim, o segurado terá todas as informações na palma da mão e não vai perder tempo procurando os detalhes da cobertura e os contatos de emergência. E o app ainda avisa quando o seguro estiver para vencer, para o motorista ter tempo de fazer a renovação. Mesmo quem já tem um seguro pode cadastrar a apólice no aplicativo para aproveitar todas essas comodidades.

Sobre o Zul+:

O Zul+ é a maior plataforma para quem dirige. Lançado em 2017, o aplicativo faz parte do grupo Estapar desde 2022 e está disponível em todo o território brasileiro. Dentre as principais funções do app, estão a seção de tributos para pagamento e parcelamento de multas, IPVA ou licenciamento, estacionamento rotativo, tag de pedágio sem mensalidade e cálculo do valor a ser pago durante a viagem, seguros, e pagamento de estacionamento de shopping. Além dessas facilidades, Zul+ apresenta informações do valor de mercado para compra ou venda de veículos, registro de manutenção, busca por concessionárias e postos de combustível próximos e alerta sobre o rodízio de veículos.

Sobre a Estapar:

A Estapar é detentora da maior rede de estacionamentos do Brasil, presente em 84 cidades, de 17 estados, além de responsável pela operacionalização do sistema rotativo de vagas (Zona Azul) de São Paulo e de outros 22 municípios. A empresa possui ainda o aplicativo Zul+, plataforma digital que reúne mais de 20 tipos de funcionalidades automotivas e atualmente soma mais de quatro milhões de usuários no território nacional. Ao todo, a companhia administra mais de 400 mil vagas em sistemas on-street e off-street. Presente no mercado nacional há mais de 40 anos, a companhia tem suas ações negociadas na B3 com o código ALPK3 e tem investido em parcerias que agregam sobretudo a tecnologia e experiência do cliente em favor de seus usuários.