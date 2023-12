Superintendente da Sompo Seguros é reconhecido entre os TOP 10 Security Leaders de 2023

Leonel Conti, Superintendente de Segurança da Informação e Governança da Sompo Seguros S.A., subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão, acaba de ser reconhecido entre os Top 10 Líderes de Segurança da Informação pelo Prêmio Security Leaders 2023. Os executivos de destaque foram escolhidos entre 100 profissionais que estão à frente de equipes e projetos de Cyber Segurança após um processo classificatório que envolveu avaliação técnica por meio de questionário, Comissão Julgadora formada por profissionais de renome no mercado e votação popular. O executivo é o único entre os dez executivos de destaque a atuar no setor de Seguros.

A premiação aconteceu na última quinta-feira, dia 30 de novembro, Dia Internacional da Segurança da Informação, num evento realizado no Bourbon Street Music Club, na capital paulista. Esta é a 13ª edição do Prêmio Security Leaders, que é organizado pela Conteúdo Editorial, editora especializada responsável pelo Security Leader, um dos principais eventos do país na área de Cyber Security, Gestão de Risco, Privacidade e Resiliência Cibernética.

“É uma honra estar entre os profissionais de referência e obter o reconhecimento de uma premiação de credibilidade, que reúne em seus critérios o equilíbrio entre avaliação técnica feita por uma comissão julgadora altamente competente e a votação de nossos pares de mercado”, destaca Conti. “Esse é o resultado de um trabalho que desenvolvo junto com uma equipe estruturada e capacitada a lidar tanto com os desafios próprios da segurança da informação quanto para atender às normas de um setor altamente regulado, como é o segmento de Seguros”, conclui o executivo.

“A Sompo Seguros é uma empresa que se preocupa com a segurança da informação de seus clientes, parceiros e corretores de seguros. Para isso, se vale de tecnologia, processos e pessoas capacitadas que atuam em conjunto com todas as áreas da companhia para garantir a confidencialidade, integridade e disponibilidades de seus sistemas e dados”, complementa Daniel de Rosa, diretor Executivo de Tecnologia da Informação da Sompo Seguros.

Leonel Porto Conti, Superintendente de Segurança da Informação e Governança da Sompo Seguros, está na companhia desde 2021. Como profissional, é responsável por desenvolver e gerenciar a estratégia de segurança, políticas, avaliação de riscos, conformidade de TI, riscos de TI, auditoria, finanças de TI e resposta a incidentes da organização, bem como garantir o alinhamento de segurança com membros do conselho, objetivos de negócios e transformação digital. Ao longo de sua carreira, esteve à frente do desenvolvimento de soluções para desafios complexos de segurança, como a construção de dois data centers redundantes, implementação de KPIs e KRIs, liderança de operações Red Team, SOC e Blue Team e supervisão da adaptação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), além de administração e segurança de redes. É formado em Sistemas de Informação, com pós-graduação em Gestão da Segurança da Informação, pós-graduação em administração de empresas além de MBA em Finanças Controladoria e Auditoria.

Prêmio Security Leader 2023

Há mais de 13 anos, o Security Leaders acompanha o mercado de Segurança da Informação e Cyber Security. O Prêmio Security Leader tem como objetivo reconhecer os profissionais à frente de equipes e projetos de Cyber Segurança que se destaquem em aspectos diversos e sob a análise de diferentes pontos de vista no mercado. A premiação é feita em três fases. Na fase inicial, são analisadas questões técnicas obtidas por meio de um questionário, que é avaliado e que resulta em um ranking TOP 10 dos líderes mais bem pontuados. Na sequência, uma Comissão Julgadora formada por cinco profissionais isentos e reconhecidos no mercado de Segurança da Informação, analisam quesitos como Gestão, Arquitetura, Equipe e Inovação e acrescentam mais um nível de pontuação aos TOP 10. A última fase é constituída do Voto Popular, no qual os finalistas recebem votos da comunidade pela sua liderança.

Sobre a SOMPO Seguros S.A

A Sompo Seguros S.A. é uma subsidiária da Sompo International, empresa responsável pelas operações de seguro e resseguro do Grupo Sompo Holdings fora do Japão. No Brasil, a companhia conta com uma equipe especializada e um diversificado portfólio de produtos e serviços de seguros com o objetivo garantir proteção com excelentes soluções de seguros e gestão de riscos. Seu amplo leque de ofertas contempla Seguros Corporativos nos ramos Empresariais, Riscos Nomeados e Operacionais, Transportes, Petróleo & Gás, Engenharia, Financial Lines & Casualty, Garantia, Agrícola e RD Equipamentos (Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Não-Agrícolas), entre outros.

O Grupo Sompo tem sua origem no Japão, atua há mais de 130 anos no mercado de seguros e hoje conta com operações nos cinco continentes. No Japão, disponibiliza uma vasta gama de seguros nas áreas de Ramos Elementares, Vida e Acidentes Pessoais, além de outros produtos financeiros e serviços a fim de propiciar incremento na segurança, saúde e bem-estar dos clientes.