Seguralta supera R$ 700 milhões em produção e dobra volume de consórcio

Empresa registra alta de 26% na comparação com 2022 e projeta R$ 1 bi no próximo ano – Maior rede de franquias de corretoras de seguros do país, a Seguralta projeta fechar o ano acima de R$ 700 milhões em produção de seguros e consórcio, um aumento de 26% em comparação com 2022. São R$ 568 milhões de prêmios de seguros, volume 14% superior ao ano anterior, e R$ 140 milhões em consórcios, montante 117% maior que 2022. Os números foram divulgados durante a 12ª convenção da Seguralta, realizada entre os dias 1 e 3 de dezembro com franqueados e seguradoras parceiras.

“Apesar de todas os desafios, tivemos um ano muito positivo, com quase 300 mil clientes ativos, e um crescimento significativo na geração de negócios. O consórcio tem conquistado uma participação cada vez maior na rede e já representa 20% do nosso negócio”, afirma o CEO da Seguralta, Gustavo Zanon.

Além do crescimento em prêmios de seguros e consórcios, a Seguralta seguiu sua expansão na rede franqueada, com 216 novas franquias em 2023, saltando para 1.971 unidades espalhadas por todo o país. Em comparação com o início do ano, no qual contabilizava 1.795 franquias, o crescimento é de 10%.

Para 2024, o CEO da Seguralta afirma que a companhia tem como meta ampliar a produção em pelo menos 35%, atingindo quase R$ 1 bilhão em negócios e superar a marca dos 2.000 franqueados distribuídos por todo o país.

“A nossa projeção para os próximos anos é seguir a trajetória de crescimento na emissão de prêmios de seguros e consórcios, ampliando a base de clientes, o número de unidades e qualificando cada vez mais os serviços oferecidos aos franqueados e cliente final”, destaca Zanon.

Durante a convenção, a Seguralta anunciou muitas novidades a sua rede de franqueados. Foi lançado o programa Orange Club, que tem como propósito incentivar e reconhecer os franqueados de alta performance, entregando serviços, benefícios e experiências de acordo com sua produção.

Também foi anunciado o tão aguardado Seguralta CORE, plataforma proprietária e única no Brasil que consolida as informações de todas as seguradoras parceiras em um único lugar, permitindo o franqueado corretor encontrar tudo o que precisa para a gestão de sua unidade em único ambiente.

Palestras e painéis com seguradoras

Foram realizados painéis e palestras com especialistas do setor e seguradoras parceiras. O fundador da V4 Company, Dener Lippert, falou aos franqueados sobre marketing digital e estratégia de crescimento no e-commerce. A empresa conta com mais de 100 escritórios por todo Brasil e recentemente firmou sociedade com o Grupo Dreamers, dono do Rock in Rio.

Em seguida, o diretor executivo de Vida e Previdência da Porto, Carlos Gondim, ministrou palestra sobre as soluções oferecidas pela seguradora para o segmento. Gondim apresentou o Vida Presente, novo produto da companhia lançado em outubro, que oferece ampla variedade de coberturas, como incapacidade temporária e invalidez permanente.

Outros dois painéis discutiram temas relevantes para o setor de seguros. Com o tema “O Futuro do Mercado de Seguros Auto e Residencial”, a diretora executiva de Produção Brasil da Porto, Eva Miguel, o diretor Comercial da Tokio Marine, João Luís de Lima, e o CEO da Flix Seguros, Felipe Barranco, debateram os desafios das seguradoras para crescer e ampliar a base de clientes.

O painel “Agregando Valor e Fidelizando Clientes”, discutiu ações estratégicas usadas pelas seguradoras para o lançamento de novos produtos e benefícios visando a retenção e fidelização dos clientes. Participaram do painel a diretora Comercial da Zurich, Marcia Radavelli, o vice-presidente da Liberty, Marcos Machini, e o superintendente Executivo da Bradesco Seguros, Altemir Dias do Prado.

Zanon Summit

A 12ª convenção da Seguralta fez parte do Zanon Summit, evento que reuniu cerca de mil franqueados da holding. Durante os três dias de evento foram realizadas salas temáticas sobre inovação, produtos, vendas, gestão e operações.

O Zanon Summit também contou com palestras ministradas pelo empreendedor Alfredo Soares, autor dos livros “Bora Vender” e “Bora Varejo”; pelo empresário e fundador da Ricardo Eletro e do Grupo R1, Ricardo Nunes; pelo ex-jogador de futebol Zé Roberto, que atuou no Santos, Palmeiras e Seleção Brasileira e atualmente é mentor de alta performance; e pelo consultor e palestrante Wendell Carvalho, fundador da Kairos Treinamentos.

Sobre a Seguralta

Completando 55 anos no mercado em 2023, a Seguralta está presente em todo o país e possui mais de 1.800 unidades e R$ 700 milhões em prêmios de seguros, consórcio e previdência, operando em três modelos de negócios – home office, basic e standard. É a maior rede de franquias de Seguros no Brasil e a 8ª maior franquia brasileira, conforme ranking da Associação Brasileira de Franchising – ABF. Para mais informações sobre franquias ou cotações acesse: www.seguralta.com.br.

Sobre o Grupo Zanon

Fundado em 2014 pelos empresários Reinaldo Zanon – CEO e Gustavo Zanon – COO, o Grupo Zanon é uma das maiores Holdings de Franquias do Brasil. Com 10 marcas filiadas e mais de 3.000 franquias espalhadas, a Holding fez história registrando um volume de negócios superior a 1 bilhão de reais em 2022.