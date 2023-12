Principais capitais brasileiras já atingem a marca de mais de 6 mil roubos e furtos de bicicletas

A cidade campeã é São Paulo, com 1330 ocorrências, seguida por Rio de Janeiro (780), Curitiba (479), Brasília (221) e Belo Horizonte (195), segundo site de Bicicletas Roubadas – Seja para trabalhar, estudar ou se divertir, não há dúvidas de que as bicicletas já são onipresentes na vida dos brasileiros. Cerca de 40 milhões estão espalhadas pelas ruas do Brasil, segundo dados da Bicycle-Guider.

Mas a busca por um modal limpo e saudável não tem apenas o lado bom. O crescimento do mercado das magrelas também atrai o aumento da criminalidade.

De acordo com o site Bicicletas Roubadas, já neste ano foram 6253 ocorrências (dados coletados no dia último 12 de novembro), entre furtos e roubos. A cidade campeã é São Paulo, com 1330 ocorrências, seguida por Rio de Janeiro (780), Curitiba (479), Brasília (221) e Belo Horizonte (195). O site é alimentado pelas próprias vítimas, que reportam os crimes.

Já, de acordo com a Aliança Bike, somente em 2022 foram vendidas mais de 3,77 milhões de unidades. O Boletim Técnico sobre o Mercado de Bicicletas Elétricas 2023 projeta um crescimento de 27% no mercado. Esse aumento equivale a 57 mil unidades até o final de 2023.

Panorama das bicicletas no Brasil

Para a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) da cidade de São Paulo, as bicicletas são o modal preferido de 7% dos paulistanos. E, com base no mesmo levantamento do CET, a adoção desse meio de locomoção aumentou 14% nos primeiros meses de 2023, em comparação ao ano anterior.

Pesquisas da Aliança Bike indicam que o Brasil possui 12,3 mil estabelecimentos voltados para a comercialização de bicicletas, acessórios e serviços. Mais de 40% dos estabelecimentos estão na região Sudeste, com destaque para a capital paulista, que concentra 540 empresas do setor.

O estado de São Paulo lidera o ranking, com 24% das lojas do País, seguido por Minas Gerais com 12% deles e Paraná com 7% do total nacional. Entre os estados do Nordeste, destaque para a Bahia, com 6% do total de empresas, enquanto na região Norte, o Pará representa 3%.

E as bicicletas elétricas estão em ascensão. Esse mercado comercializou quase 45 mil unidades em 2022, um crescimento de 9,64% em comparação ao ano anterior. O valor médio de cada unidade atingiu R$6,8 mil e a projeção de crescimento para 2023 é de 27% em um cenário otimista.

Seguros em crescimento

“Neste cenário promissor e ao mesmo tempo assustador, cresce o número de pessoas que se locomove por bicicletas e que procura proteger suas magrelas”, explica Henrique Volpi, CEO da Kakau Seguros – plataforma digital que utiliza a tecnologia de inteligência artificial para entregar resultados mais precisos no segmento de seguros.

Dados da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) estimam que já são mais de 100 mil bicicletas asseguradas.

“Cerca de 77% das bicicletas vendidas no País custam em média até R$ 3 mil, de acordo com a Aliança Bike, mas há algumas que chegam a até R$150 mil! É mais do que necessário proteger um bem tão valioso e investir em uma cobertura específica para a sua utilização”, conta o CEO.

O Kakau Mobi é a proteção perfeita para bicicletas manuais e elétricas. São três planos digitais e completos:

•Performance: roubo e furto qualificado, quebra acidental, assistência 24h ilimitada (chaveiro, transporte e reboque);

•Ativo: roubo e furto qualificado, quebra acidental, assistência 24h ilimitada (chaveiro, transporte e reboque);

•Urbano: roubo e furto qualificado.

A contratação, que é realizada por meio do site da Kakau, tem início com uma cotação onde é informada a marca e modelo da bike, sendo seguida por uma vistoria. Acesse Link

Sobre a Kakau Seguros

A Kakau é uma seguradora que oferece proteção por assinatura, se destacando no mercado como a primeira insurtech brasileira 100% digital a inovar com o uso de tecnologias, como “Machine Learning”, “NLP” e Ciência de Dados. Idealizada em 2016 e fundada em 2017, a plataforma busca diminuir a burocracia na contratação de seguros, análise e pagamento de sinistros e no fornecimento de assistência quando necessário. Oferecendo em poucos cliques, acesso rápido e fácil desde a contratação, sinistro a assistência.

A Kakau oferece proteção, por assinatura, para bicicletas e smartphones 100% digital, sem carência e sem burocracia. Integrando assim o conceito de similaridade digital em seguros. O assinante Kakau conta com recompensas progressivas e benefícios gratuitos para quem fica mais tempo. Saiba mais no site