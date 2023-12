Globus Seguros desenvolve o mais novo RC Médico

O novo produto consiste no seguro de responsabilidade civil profissional destinado aos profissionais da saúde como médicos, dentistas e enfermeiros – A Globus Seguros, corretora especializada em soluções para pessoas físicas e negócios de diferentes portes e seguimentos, em parceria com a Fator Seguros, anuncia o lançamento do RC Médico com a contratação 100% digital, sistema de seguro de responsabilidade civil voltado para os profissionais da área da saúde, como médicos, dentistas e enfermeiros. A novidade visa analisar e apurar feedbacks de pacientes e/ou terceiros, por situações de má conduta, erros profissionais e negligência no exercício da prática médica.

Além de cobrir custos legais, indenizações e outras despesas associadas às reclamações, o novo produto oferece aos clientes e parceiros uma acessibilidade global com as mais variedades de opções de contratações, segurança e privacidade, sem contar na agilidade nos serviços de entregas ágeis e confiáveis.

Para o lançamento, o projeto teve o custo total de R$ 350 mil, considerando todo o planejamento de desenvolvimento da plataforma, design, implantação do sistema, estratégia de marketing, além de um fornecedor externo especializado em desenvolvimento de software, segurança cibernética e logística de entrega.

A ideia foi motivada devido ao tamanho da oportunidade e ainda ser um mercado pouco explorado em seguros. “Entendemos se tratar de um produto fundamental para todos os médicos, pois, trata-se de uma proteção financeira e blindagem patrimonial. Além disso, com o desenvolvimento do sistema e a tecnologia conseguimos levar simplicidade na contratação e uma experiencia melhor para o cliente e nossos parceiros.”

Bruno Motta, sócio e Head de Personal Lines da Globus Seguros, ressalta a importância de uma plataforma digital como o RC Médico que ajudasse a alavancar a corretora em 2023. “Essa transição para o ambiente online é uma estratégia que, frequentemente, impulsiona o crescimento da empresa, e oferece diversos benefícios, impactando positivamente o crescimento de negócios, expandindo o alcance e acessibilidade, otimizando custos, obtendo dados, flexibilidade e conveniência”, explica.

“A expectativa é grande para a Globus, nossos parceiros, sócios e clientes. Esperamos um aumento nas vendas, já que oferece maior acessibilidade, expansão do mercado, melhoria na experiência do cliente, bem como o crescimento da marca, inovação e competitividade – atingindo novos parceiros e melhoria nos processos internos”, finaliza o executivo.

Sobre a Globus Seguros

Com um portfólio amplo e diversificado, com mais de 40 modalidades de produtos, a Globus é especializada em riscos diferenciados, como, por exemplo, seguros de Responsabilidade Civil para Administradores (D&O), Garantias (Judiciais, Performance e Financeiras), Erros e Omissões (E&O), entre outros, além dos seguros tradicionais, como frota, patrimonial, saúde, vida em grupo, viagem, pet etc. A corretora possui mais de 500 clientes corporativos e cerca de 6.000 clientes individuais.