WTW anuncia duas mudanças em seu quadro de executivos

WTW anuncia René Ballo como diretor de Saúde e Benefícios para a América Latina, e Francisco Bruno como líder de consultoria em Benefícios no Brasil – A WTW anunciou duas mudanças em seu quadro de executivos. René Ballo assume o cargo de diretor de Consultoria de Saúde e Benefícios para a América Latina, e Francisco Bruno será o diretor de Consultoria em Benefícios para o Brasil. René Ballo lidera projetos de consultoria em benefícios não previdenciários e avaliação atuarial de planos médicos pós-emprego. Também tem grande experiência em consultoria para o mercado local, apoiando empresas no desenvolvimento e na implementação de programas de benefícios e na construção de soluções para mitigar responsabilidade médica pós-emprego.

“René Ballo vai ampliar os trabalhos desenvolvidos no Brasil para toda a América Latina, melhorando, cada vez mais, a experiência de nossos clientes na região”, disse Claudio Pepeleascov, líder da área de Saúde e Benefícios da WTW Brasil.

Francisco Bruno volta à WTW para a posição que era ocupada por René Ballo. Com uma vasta experiência em consultoria na área de benefícios, o executivo já desenvolveu projetos de estabelecimento de estratégia para o benefício saúde, desenho e redesenho de planos, criação de mecanismos de contenção de custos médicos, análise de riscos relacionados à extensão de planos de saúde para aposentados e demitidos, impactos de benefícios pós-emprego nos balanços das empresas, análise de viabilidade de benefícios flexíveis, entre outros.

“Francisco Bruno é um reforço valioso para o excelente trabalho que a equipe de consultoria em benefícios desenvolve no Brasil, para atrair e reter, cada vez mais, talentos dentro das organizações parceiras”, comentou Pepeleascov.



Sobre a WTW

Na WTW (NASDAQ: WTW), fornecemos soluções baseadas em análises de dados nas áreas de pessoas, risco e capital. Aproveitando a visão global e a experiência local de nossos profissionais que atendem 140 países e mercados, ajudamos você a focar em sua estratégia, melhorar a resiliência organizacional, motivar a força de trabalho e maximizar o seu desempenho.

Trabalhando ao seu lado, descobrimos oportunidades de sucesso sustentável e fornecemos perspectivas que movem você.

René Ballo, diretor de Consultoria de Saúde e Benefícios para a América Latina

Francisco Bruno, diretor de Consultoria em Benefícios para o Brasil