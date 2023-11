Ouvidoria da Sabemi comemora alto índice de efetividade

Seguradora é uma das 114 empresas cujos dados foram compilados no Relatório de Atividades das Ouvidorias do Setor de Seguros 2022, divulgado pela CNseg – Uma das 114 empresas cujos dados foram compilados no Relatório de Atividades das Ouvidorias do Setor de Seguros 2022, divulgado recentemente pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), a Sabemi registrou, no ano passado, um índice de efetividade de 83% de sua Ouvidoria nas demandas relacionadas ao Procon e de 95% quando o assunto foram os processos judiciais. Reflexo do foco no cliente, o alto índice acompanhou a média nacional: de acordo com o relatório, apenas 1,4% das demandas que chegaram às ouvidorias em 2022 se desdobraram em ações judiciais e somente 0,2% geraram multas aplicadas pelo Procon, resultando em uma efetividade geral do setor de 98,4%. “Temos um trabalho muito sólido, na Sabemi, com foco na resolução das demandas dos nossos segurados. Esses índices compilados pelo relatório da CNseg atestam a qualidade da nossa ouvidoria e a efetividade dos nossos processos”, diz a Head de Relacionamento Institucional da Sabemi, Aline Severo Faria.

O bom resultado obtido pela Sabemi – e pelo setor segurador de modo geral – abrange as demandas de Seguros, Previdência Complementar Aberta e Capitalização. Na prática, a efetividade geral de 98,4% representa um crescimento de 0,3 p.p. em comparação com 2021, quando a taxa de resolução estava na casa dos 98,1%. “O papel das ouvidorias é atuar na defesa dos direitos dos consumidores e servir como um canal de comunicação com as empresas. Na Sabemi, agimos de forma resolutiva, executamos fortemente a mediação de conflitos, esclarecemos, prevenimos e buscamos chegar a um acordo que seja satisfatório para ambas as partes”, explica a responsável pelo setor na companhia, Leticia Rick Reinaldo.

Sobre a Sabemi Seguradora

A Sabemi Seguradora integra o Grupo Sabemi, que há 50 anos atua no ramo de seguros de pessoas, previdência e serviços financeiros, com foco na proteção e na segurança de seus parceiros, clientes e de seus mais de 1 milhão de segurados. Presente em todo o Brasil, a Sabemi conta com sucursais e canais digitais, além de mais de 300 representantes e corretores cadastrados. Dentre os seus principais reconhecimentos, estão as premiações na área de gestão de pessoas e valorização dos colaboradores, como Lugares Incríveis para Trabalhar, Top Ser Humano ABRH, Great Place to Work, Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, 100 RHs Inspiradores, Gupy Destaca e Top de Marketing ADVB.

Aline Severo Faria, gestora executiva de SAC e Ouvidoria da Sabemi Crédito Vini Dalla Rosa