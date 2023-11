Bradesco Saúde reúne parceiros para celebrar os 10 anos do Programa Meu Doutor

Encontro, realizado no Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein – Campus Cecília e Abram Szajman, contou com palestras sobre o setor – Para celebrar o aniversário de dez anos do programa Meu Doutor, a Bradesco Saúde realizou um encontro para médicos parceiros da iniciativa no Auditório do Centro de Ensino e Pesquisa Albert Einstein – Campus Cecília e Abram Szajman. O evento contou com palestras de executivos e especialistas do setor, sobre tendências e gestão de marketing, entre outros temas, e teve a participação do diretor superintendente de Sistemas de Saúde do Einstein, Eliézer Silva, que falou sobre “Tendências do Setor de Saúde”, e a gerente de Marketing e Comunicação Institucional do hospital, Luciana Froehlich, que abordou o tema “Gestão de Marketing de Consultórios e Clínicas”.

Criado com o objetivo de oferecer um modelo de atendimento primário que busca resgatar o vínculo médico-paciente, o programa atua a partir de parcerias com hospitais e consultórios em mais de 40 cidades brasileiras e conta com mais de 600 médicos selecionados, em mais de 10 especialidades – como Clínica Médica, Pediatria, Cardiologia, Gastroenterologia, Ortopedia e Endocrinologia. Desde sua criação, o programa já superou a marca de 3 milhões de consultas.

“O programa Meu Doutor tem alcançado marcas expressivas ao longo de uma década de atuação, se destacando como referência de excelência no atendimento e nos cuidados assistenciais. Promover debates e troca de conhecimento sobre tendências do setor e questões que contribuem para a qualidade da experiência do beneficiário é fundamental para seguirmos no caminho de constante aprimoramento do serviço prestado aos nossos beneficiários”, comenta Aline Thomasi, superintendente executiva da Bradesco Saúde.

Aprovação alta

Os atendimentos do programa Meu Doutor são recomendados por mais de 90% das pessoas que utilizaram. O beneficiário recebe um plano de cuidado com consultas e orientações individualizadas de acordo com a especialidade. Os serviços contam com opções de atendimentos presenciais e agendamento online, para facilitar o acesso às consultas, praticidade, agilidade e comodidade.

Outro destaque do Meu Doutor é o prontuário eletrônico, disponibilizado de forma integrada entre médicos do programa, o que permite o acompanhamento do histórico do paciente, além de estar integrado a laboratórios de análises clínicas e imagens em todo o país. Por meio desse sistema, os profissionais de saúde podem compartilhar as informações de saúde, tendo uma visão completa do quadro do beneficiário.

Modelos de atuação

O Meu Doutor possui três modelos de atuação – Especialidades, Linhas de Cuidado e Atenção Primária à Saúde:

Meu Doutor Especialidades

Conta com médicos selecionados pela Bradesco Saúde que atendem em consultório em alguns dos principais municípios nas cinco regiões do país, em especialidades como pediatria, cardiologia, endocrinologia, pneumologia, ortopedia e clínica médica.

Meu Doutor Linhas de Cuidado

O beneficiário é acompanhado continuamente, de acordo com as suas necessidades de saúde, por equipes multidisciplinares de clínicas e hospitais de referência nacional. Disponível nas especialidades geriatria, doença coronariana, obesidade, ortopedia, obstetrícia, oncologia e cuidado emocional. Conta com prestadores como o Einstein (SP), o HCor (SP), a Clínica Theia (SP), a Clínica AMO e APICE (BA).

Meu Doutor Atenção Primária à Saúde (APS)

A Atenção Primária à Saúde estimula o vínculo entre o paciente e a equipe multidisciplinar especializada em medicina de família, incentivando o engajamento dos beneficiários no cuidado constante da saúde em todas as fases da vida. Esse tipo de atendimento é oferecido por meio de parcerias com clínicas em sete cidades, incluindo as capitais São Paulo (SP), Campinas (SP) Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Recife (PE), Salvador (BA) e Vitória (ES).