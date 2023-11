Alexandre Camillo se torna consultor no Conselho da SegPartners

Depois de associar sua empresa, a Camillo Seguros, à SegPartners, o corretor de seguros, ex-presidente do Sincor-SP e ex-superintendente da Susep, Alexandre Camillo, acaba de se tornar consultor no Conselho da rede. “Alexandre Camillo se junta à nossa equipe de liderança trazendo consigo uma vasta experiência e expertise no setor de seguros. Sua participação reflete nosso compromisso contínuo em fortalecer nossa empresa e aprimorar nossos serviços. Acreditamos que sua vinda ao Conselho irá contribuir significativamente para nossos esforços em impulsionar o sucesso das corretoras de seguros e oferecer soluções inovadoras. Damos as boas-vindas a Alexandre Camillo e contamos com seu valioso contributo à SegPartners”, afirmam Itamar Ziliotto, presidente do Conselho, e Paulo Rogério dos Santos, CEO da SegPartners Brasil, em comunicado ao mercado.

Construída por um grupo de corretores e para os corretores, a SegPartners tem em seu DNA o propósito de “liberar o corretor e a corretora do envolvimento operacional e capacitá-los a alavancar uma nova onda de desenvolvimento”.

“Quero usar minha experiência e trabalhar, mais uma vez, para apoiar o desenvolvimento de corretores de seguros. Conheço as ‘dores’ da categoria e vou usar o relacionamento com o setor para desenvolver oportunidades e vencer desafios”, garante Alexandre Camillo.

A Camillo Seguros é membro da SegPartners desde outubro de 2019, quando passou a se beneficiar de serviços compartilhados, gestão da corretora e do negócio, e alavancagem de vendas. “Todas essas etapas são construídas e formatadas como consequência do uso da inteligência coletiva e do compartilhamento de seus participantes, mais a expertise de alguns ex-executivos de seguradoras e de mercado”, aponta o novo consultor.